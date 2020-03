Photo: WheelsAge

L’épidémie de coronavirus qui fait trembler la planète en ce moment défraie les manchettes. Elle continue de forcer l’annulation de plusieurs événements, comme ce fut le cas pour le Salon de l’auto de Genève 2020.

Avant toute cette histoire, le nom Corona était principalement associé à une marque de bière… mais aussi à une berline de Toyota vendue dans plusieurs marchés!

Plus petite que la Crown qui l’a précédée et plus grande que la Corolla qui l’a suivie, la Toyota Corona a donné naissance à dix générations de 1957 à 2001. Au début des années 1980, elle a été remplacée aux États-Unis par une voiture beaucoup plus célèbre, la Camry. Néanmoins, on trouve encore quelques exemplaires à vendre sur Internet.

