Photo: Sacramento Autorama

Le nom Autorama est connu par bien des amateurs québécois de voitures classiques et modifiées. Une exposition à Montréal portant ce nom s’est tenue pendant de nombreuses années, la dernière en 2017.

Toutefois, le vrai Autorama, c’est à Sacramento, en Californie, qu’on le trouve. L’événement existe depuis maintenant 70 ans et la plus récente édition a eu lieu du 14 au 16 février. Environ 500 voitures prenaient place dans le centre Cal Expo et plusieurs autres centaines attendaient les visiteurs à l’extérieur.

Voici une galerie de photos de l’Autorama 2020 en commençant par la Ford 1936 qui a remporté le prix le plus prestigieux, soit celui du concours d’élégance des voitures modifiées.