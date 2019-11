Photo: Newspress

Royaume de la démesure et de l’extravagance, le Salon SEMA à Las Vegas ne déçoit jamais quand on parle de performance et de bolides modifiés. Bien que certains constructeurs automobiles et préparateurs aient dévoilé leur alignement plusieurs jours avant l’édition 2019, qui se déroule cette semaine, il reste un bon nombre de surprises et de coups d’éclat parmi les centaines de véhicules sur place.

Bien sûr, on ne peut pas tous vous les montrer, mais l’imposante galerie de photos qui suit devrait sans doute vous rassasier. À propos, même si la toute nouvelle Toyota GR Supra est très bien représentée cette année, c’est la Ford Mustang qui a été couronnée Voiture de la SEMA 2019. Par ailleurs, le Jeep Wrangler a été élu VUS de la SEMA pour une 10e année de suite.

N’hésitez pas à partager vos commentaires et à nous dire quels sont vos coups de cœur... comme ce Ford Bronco 1968 restauré par Ford Performance et Jay Leno!