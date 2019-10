Photo: Benoit Lavigne

La série de courses NASCAR était en pleine effervescence en 1969.

On inaugurait alors la plus longue piste ovale à ce jour, de 2,66 milles de long, et les différents manufacturiers comme Dodge, Plymouth, Ford et Mercury essayaient de tirer le maimum de leurs voitures de production en y ajoutant des ailerons, modifiant les calandres et gonflant la puisance des moteurs.

Cette guerre a donné naissance a certains modèles de rue, comme les Dodge Charger 500 et Daytona, Ford Torino Talladega et Mercury Cyclone Spoiler, ainsi que les Plymouth Superbird, afin d’être considérés comme de légitimes modèles de production.

En fin de semaine dernière, plus de 200 de ces rares voitures ont convergé de partout en Amérique du nord vers Alexander City, en Alabama, au Wellborn Musclecar Museum, et à la piste de Talladega, pour célébrer le 50eme anniversaire de la piste et de ces modèles, dont deux du Québec!

Si vous avez manqué ce rendez-vous, voici quelques photos qui vous donneront certainement envie d'assister à la prochaine édition, prévue pour... 2024!