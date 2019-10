Top 10 : ces marques de voitures que vous aviez oubliées

Éternels nostalgiques, voici une vidéo qui devrait vous plaire! Nous mettons en lumière une rétrospective sur des marques n’existant plus depuis de nombreuses années. Des noms et des images qui risquent de vous rappeler beaucoup de souvenirs. Chrysler Eagle, Daewoo Nubira et plusieurs autres sont mis à l'honneur au cours …