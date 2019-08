Photo: GMC

Récemment, la firme américaine J.D. Power a annoncé les gagnants de ses prix pour la meilleure valeur de revente en 2019. Elle s’est basée sur un échantillon de plus de 630 000 transactions de modèles 2016 effectuées trois ans après l’achat.

La marque la plus récompensée est Lexus (six gagnants), suivie de Honda (cinq), Toyota (quatre) et Porsche (trois). Le GMC Sierra 3500HD est le véhicule qui possède la valeur de revente la plus élevée dans toute l’industrie.

Alors, après notre Top 10 des voitures qui se déprécient le plus rapidement, voici une galerie de photos présentant les véhicules avec la meilleure valeur de revente en 2019…