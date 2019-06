Photo: Ford

La technologie occupe une place centrale dans notre quotidien et l’automobile en est un bon exemple. Les modèles de plus en plus sophistiqués regorgent de systèmes et de gadgets qui nous permettent de rester informés et branchés, à commencer bien sûr par les écrans de bord numériques.

Bien souvent, ces derniers sont le point focal de l’habitacle et s’utilisent de la même manière qu’une tablette. À quel point est-ce un critère d’achat pour vous? Voici un palmarès des plus gros écrans multimédias qu’on retrouve actuellement (ou très prochainement) sur le marché canadien.