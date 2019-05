Photo: Nissan

Les consommateurs intéressés par l’achat d’un véhicule 100% électrique et hybride rechargeable ont reçu de bonnes nouvelles ce printemps. Non seulement le programme de rabais gouvernemental provincial a été reconduit, mais le gouvernement fédéral a été mis sur pied son propre rabais.

Au Québec, le gouvernement provincial accorde un rabais allant jusqu’à 8 000 $ (après le calcul des taxes) pour l’achat ou la location d’un véhicule 100% électrique et pour quelques modèles hybrides rechargeables disposant d’une grosse batterie. Le reste des hybrides rechargeables ont doit à un rabais maximal de 4 000 $. Le gouvernement fédéral ajoute des rabais allant jusqu’à 5 000 $ et 2 500 $, dans les mêmes conditions, mais avec un plafond plus bas en ce qui concerne le PDSF des véhicules.

Bref, avec ces économies fort intéressantes – laissons de côté pour l’instant le débat sur l’utilisation judicieuse de ces fonds publics – et un choix de plus en plus étoffé sur le marché, que peut-on se payer d’abordable? Voici un Top 10 des véhicules électriques et hybrides rechargeables représentant des aubaines pour l’été de 2019.

Notez que la disponibilité des véhicules électriques chez les concessionnaires serait limitée en ce moment, alors il faudrait peut-être patienter quelque temps avant de recevoir la voiture commandée.