Photo: William Clavey

Depuis quelque temps, l’industrie automobile semble se ficher des adeptes de conduite. Les VUS et les camionnettes prenant désormais toute la place, les voitures électriques deviennent de plus en plus essentielles, et les systèmes d’aide à la conduite semi-autonome – parfois abrutissants – diluent, petit à petit, l’acte de conduire son véhicule en toute liberté.

Toutefois, il existe toujours des bolides qui misent, en premier lieu, sur la conduite engagée, s’offrant toujours avec une bonne vieille boîte manuelle. Voici dix voitures sport toujours offertes avec les trois pédales.