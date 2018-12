Photo: Caleb Gingras

Comme vous savez, chaque année, l’équipe de journalistes du Guide de l’auto met sur pied ses Meilleurs achats afin de vous éclairer lors d'une des transactions les plus importantes de votre vie, l’achat d'une automobile.

Mais au Guide, nous sommes avant tout des passionnés de voitures, des « trippeux de chars », comme vous. C’est pour cela que parfois, nous conduisons des bagnoles qui nous donnent des frissons plein le corps, même si celles-ci ne représentent pas nécessairement un achat judicieux. On les aime, tout simplement.

Cette année, nous avons conduit de tout. Des supervoitures, des VUS, des camions et même des voitures électriques, mais il n'y a qu'un seul bolide qui nous a fait tripper plus que les autres. Représente-t-il un bon achat? On s’en fiche! Sans plus tarder, voici nos coups de cœur de l’année 2018!