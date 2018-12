Photo: stock.adobe

Chaque année, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) publie son palmarès des véhicules les plus sécuritaires de l’industrie automobile.

Après avoir effectué de nombreux tests de collision et analysé les systèmes de sécurité active des voitures commercialisées en Amérique du Nord, l’IIHS dresse la liste des modèles les plus sécuritaires de l’industrie en les catégorisant en deux camps: les « Top Safety Pick » et les « Top Safety Pick+ ».

Pour recevoir la mention « Top Safety Pick+ », la plus prestigieuse remise par l’IIHS, les véhicules testés doivent non seulement bien réagir en cas d’impact, mais aussi présenter des phares de bonne qualité ainsi que des technologies avancées en matière de prévention d’impacts.

Voici la liste des modèles 2019 ayant reçu cette honorable mention de la part de l’organisme américain.