Photo: Ford Motor Company

Les ventes de véhicules neufs ont baissé en 2018, mais les consommateurs canadiens ont acheté plus de VUS et de camionnettes qu’en 2017, en légère hausse de 1%. Par contre, l’engouement envers les utilitaires se poursuit de plus belle alors que leur part de marché s’établit maintenant à 70%, au détriment des voitures.

Voici le Top 10 des véhicules utilitaires les plus vendus au Canada en 2018.