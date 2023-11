Le nouveau Subaru Forester 2025 se dévoile accidentellement

Comme on vous l’apprenait au début du mois, Subaru dévoilera un véhicule complètement redessiné le 16 novembre dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles. On sait maintenant qu’il s’agit du Forester de nouvelle génération, dont la refonte était attendue pour 2025.

Grâce à une fuite, des images non officielles publiées sur les réseaux sociaux nous permettent de voir le véhicule de face ainsi que de l’angle trois-quarts arrière. Et ce n’est pas ce qu’il y a de plus joli, malheureusement.

Images of the 2025 Subaru Forester have surfaced online prior to its full unveiling on November 16. In addition, the CUV will ride on top of the automaker’s modified Global Platform and it could be offered with a 2.4-liter turbocharged four-cylinder engine. #Subaru #Forester pic.twitter.com/kyR8xvQmTE