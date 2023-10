Meilleurs pneus d’hiver 2023-2024 : quelques suggestions

Au Québec, les pneus d’hiver sont obligatoires sur les véhicules du 1er décembre au 15 mars, mais bien sûr, mieux vaut se fier sur la température : dès que le mercure se maintient sous les 7 degrés Celsius, c’est le temps de les installer. Et s’il faut se procurer un nouvel ensemble, s’y prendre à l’avance est la meilleure stratégie, tant pour l’achat que pour planifier un rendez-vous.

Comme nous l’avons fait le printemps dernier pour les pneus d’été et toutes saisons, nous allons maintenant nous prêter à l’exercice de vous suggérer quelques-uns des meilleurs pneus d’hiver sur le marché pour la saison à venir.

Pour ce faire, Le Guide de l’auto a fait des recherches et consulté différents classements de pneus d’hiver pour 2023-2024, tant du côté des voitures que des petits et moyens VUS. Voici donc des modèles qui retiennent l’attention et qu’il vaut mieux prioriser lors du magasinage. Encore une fois, nous avons identifié un seul pneu par marque afin de mieux refléter l’offre disponible.

Nokian Hakkapeliitta 10

Photo: Nokian Tyres

Une évolution du Hakkapeliitta 9, le Hakkapeliitta 10 s’avère de loin l’un des meilleurs pneus d’hiver sur le marché. Certes dispendieux, sa sécurité est difficile à battre et sa durabilité s’annonce très encourageante. On peut l’obtenir avec des crampons pour ceux qui doivent souvent affronter des routes glacées. Par ailleurs, le R5, qui va plus loin que l’excellent R3, est disponible pour les véhicules électriques. Pour moins cher, considérez le Nordman 7, une version à rabais des Hakkapeliitta de l’ancienne génération.

Michelin X-Ice Snow

Photo: Michelin

Revendiquant d’excellents résultats en virage et au freinage, tant dans la neige que sur la glace, le X-Ice Snow est un pneu qui offre une formidable capacité de traction et sans doute les meilleures performances globales sur chaussées sèches et humides en hiver. Ses autres avantages sont une conduite confortable et silencieuse ainsi qu’une très bonne longévité par rapport à la concurrence. D’ailleurs, il est garanti par Michelin pour 60 000 km.

Bridgestone Blizzak WS90

Photo: Bridgestone

Des accélérations stables, un freinage efficace et une conduite sûre, voilà ce qu’on obtient avec le Blizzak WS90, un des meilleurs vendeurs sur le marché. Comparativement à son prédécesseur, le Blizzak WS80, il est conçu pour améliorer la réactivité et la durée de vie de la bande de roulement, permettant de le conserver une bonne saison de plus. Sa plus grande surface de contact avec la route et son composé de semelle améliorent les performances sur la glace.

Continental VikingContact 7

Photo: Continental Tire

Ce pneu d’hiver haut de gamme assure une tenue de route exceptionnelle par son adhérence optimale sur la neige et la glace, lui qui reste souple malgré les grands froids. Il est réputé aussi pour ses très courtes distances de freinage et pour diminuer les risques d'aquaplanage. Son système de rainures favorise une évacuation directe de l'eau et de la neige fondue sous la surface de contact, ce qui rehausse la sécurité au volant.

Pirelli Ice Zero FR

Photo: Pirelli

Spécialement développé pour les conditions hivernales extrêmes des pays nordiques comme le Canada, le Ice Zero FR est parfait pour rouler dans la neige profonde grâce à sa bande de roulement agressive avec technologie 3D Butterfly et haute densité de lamelles. Ce pneu d’hiver inspire confiance même lorsqu’il neige abondamment ou quand une couche de glace se trouve en dessous. On obtient la performance d’un pneu clouté, sans les crampons.

Goodyear WinterCommand Ultra

Photo: Goodyear

Très bon candidat pour rouler sur des surfaces gelées, ce pneu d'hiver est spécialement conçu pour mordre la glace et favoriser une maniabilité précise (la version non Ultra est disponible avec crampons). Ses performances sont dites constantes et rassurantes. Bien entendu, le WinterCommand Ultra se débrouille pas mal dans la neige aussi. La plupart des essayeurs font de plus l’éloge de son confort de roulement et de son rapport qualité/prix.

Toyo Observe G3-ICE

Photo: Toyo Tires

L’ultime pneu d’hiver de Toyo ne craint pas les conditions routières et météorologiques rigoureuses. Sa bande de roulement est réputée pour évacuer efficacement l'eau et la neige fondue, tandis que ses lamelles multidimensionnelles et ses crampons optionnels procurent une meilleure traction sur la glace et la neige. Soulignons en outre la technologie de gomme unique qui confère résistance et longévité à l’Observe G3-ICE.

En terminant, permettez-nous ces quelques rappels. Premièrement, le prix n’est qu’un facteur à prendre en considération : l’adhérence (sur chaussée sèche ou mouillée), le confort de roulement, le silence et la résistance à l’usure sont d’autres aspects que vous devez considérer. Souvent, il est plus avantageux de payer plus cher pour un pneu de meilleure qualité et d’en prendre soin. À ce propos, les marques méconnues et à rabais qui n’ont pas encore fait leurs preuves sont à éviter.

Prenez le temps de faire le tour des détaillants de pneus, sur place ou en ligne, et de voir les offres qui se présentent à vous. Les fabricants de pneus aussi ont leurs promotions. D’un mois ou d’une semaine à l’autre, ça peut changer. Un détaillant pourrait être ouvert à négocier ou à égaler le prix si vous avez trouvé moins cher ailleurs pour un même modèle. Rares sont les consommateurs qui s’essaient, mais vous pourriez être surpris du résultat.

À voir aussi : entreposage hivernal, doit-on débrancher la batterie?