Jeep Wrangler ou Ford Bronco, lequel est le meilleur pour la promenade?

Je regarde présentement les VUS hors route, et je souhaite me procurer un Jeep Wrangler Unlimited ou un Ford Bronco.

Je n’irai pas dans le bois, mais j’aime le style et le fait que l’on puisse enlever le toit.

------------------------------------------

Bonjour Richard,

Si vous ne faites que de la route avec votre véhicule et qu’il s’agit principalement d’un véhicule de promenade avec lequel vous souhaitez un peu d’agrément, je vous dirige davantage vers le Ford Bronco. Il est vrai que Ford a connu quelques problèmes de fiabilité avec ce produit, mais les jours sombres sont maintenant passés. Et de toute manière, il en va de même pour le Jeep Wrangler, dont la fiabilité demeure inégale.

Si mon choix se porte sur le Bronco, c’est d’abord en raison de son comportement sur la route, nettement plus intéressant que celui du Wrangler. Ensuite, parce qu’il est plus confortable, plus raffiné, et plus convivial. Sans qu’il soit exemplaire, le silence de roulement est également supérieur. Autrement dit, les compromis à faire pour le conduire sont moins grands qu’avec le Wrangler, bruyant et inconfortable. Vous apprécierez d’ailleurs davantage le confort des sièges du Bronco, ce qui vous facilitera la tâche durant les longues heures de route.

Le Bronco offre aussi l’avantage de moteurs plus modernes. Le V6 biturbo de 2,7 litres demeure le moteur de prédilection, parce qu’il est puissant, souple et d’une grande fiabilité. En outre, il ne consomme guère plus que le 4 cylindres de 2 litres de Jeep, l’autre option à considérer et qui se veut plus attrayante que le vieillissant V6 Pentastar que vous retrouverez sous le capot du Wrangler. D’ailleurs, chez Jeep, il est préférable de choisir cette option plutôt que le 2 litres turbo, une mécanique d’origine italienne dont le rendement est décevant. Ce bloc est intéressant sous le capot d’une Alfa Romeo Giulia, mais vraiment moins bien adapté au Wrangler.

Vous aurez donc compris que le Ford Bronco répondra mieux à vos besoins. En terminant, évitez les groupes d’options où les modèles à gros pneus ou davantage conçus pour le hors route : votre consommation d’essence grimpera en flèche et le confort du véhicule sera affecté.

