La voiture la moins chère au pays reste la seule sous les 20 000 $

Les prix des véhicules neufs ayant explosé à travers l’industrie ces dernières années, bien des consommateurs à la recherche d’un modèle abordable voudraient se tourner vers une petite voiture. Or, les sous-compactes ne sont plus que deux maintenant avec l’abandon récent de la Kia Rio.

Et bonne chance pour les trouver! En effet, la Mitsubishi Mirage et la Nissan Versa sont largement absentes des inventaires des concessionnaires, comme nos recherches nous le démontrent. En vous présentant sur place, on vous dirigera plutôt vers un autre véhicule disponible plus rapidement et inévitablement plus dispendieux.

Quoi qu’il en soit, Mitsubishi maintient sa Mirage en vie pour l’année-modèle 2024 et il est toujours possible de la commander. Bien sûr, ce n’est plus l’aubaine à 10 000 $ qu’elle était à son lancement en 2013, mais cette citadine à hayon demeure officiellement la voiture la moins chère au pays – et la seule sous les 20 000 $ en incluant les divers frais (transport, préparation, concessionnaire, climatisation, etc.).

Photo: Mitsubishi

Offerte à partir de 16 998 $, ou 19 480,50 $ tout inclus, la Mirage 2024 en version de base ES a perdu sa boîte manuelle à cinq rapports et coûte 1 500 $ de plus que le modèle 2023 équivalent doté de la désagréable boîte à variation continue.

Il faut dire que son équipement de série a été légèrement bonifié, comme avec un écran tactile intégrant Apple CarPlay et Android Auto, un régulateur de vitesse… et des vitres arrière électriques! Toujours pas d’accoudoir pour le conducteur, par contre.

Photo: Mitsubishi

La Mirage SE est quant à elle remplacée par une Édition Noir qui exige un supplément de 2 000 $. Celle-ci se démarque avec jantes en alliage de 15 pouces peintes en noir, des phares à DEL automatiques, un élément de calandre rouge, des sièges en tissu haut de gamme avec six réglages pour le conducteur, des surpiqures rouges et un volant gainé de cuir.

Mentionnons enfin la version GT à 21 498 (23 980,50 $ tout inclus), comprenant un avertisseur de sortie de voie, un système d’atténuation des collisions avant, l’accès sans clé et un peu de similicuir sur les sièges.

Photo: Antoine Joubert

Dans tous les cas, rappelons-le, le moteur est un maigre trois cylindres de 1,2 litre qui ne développe que 78 chevaux et un couple de 74 lb-pi. Le sprint de 0 à 100 km/h en 13,2 secondes est le plus lent de tous, sans surprise. L’avantage, c’est la consommation d’essence moyenne d’à peine 6,2 L/100 km (exceptionnelle pour une voiture non électrifiée) et bien entendu la garantie de 10 ans/160 000 km sur le groupe motopropulseur.

Sur ce dernier point, vous voyez-vous au volant d’une Mirage jusqu’en 2034?

