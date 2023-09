La fidélité des acheteurs de voitures en baisse, qui s'en sort le mieux?

Si la pandémie n’a pas trop affecté la fidélité des acheteurs de véhicules, les choses sont différentes depuis un an. C’est du moins le constat de la firme de recherche américaine J.D. Power, qui vient de publier sa plus récente étude.

« Alors que la disponibilité des véhicules augmente et que davantage de choix s’offrent aux consommateurs, la fidélité envers les marques dans l’ensemble se trouve en baisse cette année », remarque Tyson Jominy, vice-président des données et de l’analyse chez J.D. Power.

L’étude en question est basée sur les transactions effectuées de septembre 2022 à août 2023 et reflète le pourcentage des propriétaires qui choisissent la même marque quand vient le temps d’échanger leur véhicule.

Jominy ajoute que les propriétaires ont dû conserver leurs véhicules plus longtemps qu’à l’habitude en raison des problèmes d’approvisionnement et sont donc plus susceptibles d’avoir éprouvé des problèmes avec leurs véhicules.

« À présent que la situation s’améliore, les gens veulent se retrouver au volant d’un modèle différent et ils restent moins fidèles envers leur marque, enchaîne-t-il. Cela dit, plusieurs des marques qui figurent au sommet du classement, notamment parce qu’elles savent répondre aux attentes des clients, ont un taux de fidélité à peu près égal d’une année à l’autre. »

Photo: Toyota

Les meilleures marques pour la fidélité en 2023

Du côté des marques populaires, Toyota arrive première lorsqu’on parle de voitures, et ce, pour une deuxième année de suite. Avec son taux de fidélité de 60%, elle devance largement sa plus proche poursuivante, Honda (55%).

C’est Subaru qui domine pour les utilitaires, enregistrant un taux de fidélité de 61,1%. Toutefois, Toyota suit de très près (60,5%).

Dans toute l’industrie automobile, les clients les plus fidèles sont les acheteurs de camionnettes Ford : 64,6% d’entre eux ne veulent rien savoir d’autre que l’ovale bleu. Encore une fois, Toyota se classe deuxième (60,4%).

Enfin, pour ce qui est des marques de luxe, Porsche trône au sommet des voitures avec un taux de fidélité de 56,8% cette année, loin devant Mercedes-Benz (50,5%). Volvo fait de même avec les utilitaires, récoltant un score de 56,5%. BMW (56,1%) est tout juste derrière.

On vous invite à consulter les autres récentes études de J.D. Power afin de mieux comprendre où se situent les différentes marques, entre autres aux chapitres de la qualité initiale et de la désirabilité/satisfaction des véhicules.

