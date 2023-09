Est-ce que Dodge a confirmé l'arrivée de la Charger en couverture du Guide de l'auto?

Est-ce que Dodge commercialisera officiellement la Charger électrique qui se trouve en couverture du Guide de l’auto?

Et si oui, savez-vous quand elle doit arriver sur le marché?

Bonjour Pascal,

Effectivement, Dodge produira une nouvelle génération de la Charger, qui devrait se rapprocher très fortement du véhicule concept que vous pouvez apercevoir en couverture du Guide de l'auto cette année. Pour l’heure, il est difficile de savoir s’il s’agit d’une berline (4 portes) ou d’un coupé, et quelle sera la technologie utilisée dans ce modèle. Il est toutefois évident que la Charger se déclinera en plusieurs versions, avec des puissances et autonomies variées. Quant à sa mise en marché, elle est prévue pour l’automne 2024. Le véhicule de production et les détails l’accompagnant devraient d’ailleurs être dévoilés d’ici la fin de l’année 2023.

Dodge, qui abandonne pour 2024 ses modèles Charger et Challenger avec moteurs à combustion, n’aura donc que deux produits à offrir, avant l’arrivée de la Charger électrifiée. Il s’agit bien sûr du Durango, de même que le nouveau Hornet, débarqué depuis quelques mois à peine. Cela dit, la division de Stellantis nous assure que les stocks de Charger et Challenger - lesquelles seront fabriquées en grande quantité d’ici la fin de l’année - permettront de suffire à la demande pratiquement jusqu’à l’arrivée de la Charger électrifiée.

Photo: Le Guide de l'auto

Mentionnons au passage que Dodge maximisera aussi la production des Charger Pursuit, qui constitueront les dernières voitures de patrouille encore fabriquées en sol nord-américain. Après quoi, Dodge maximisera son offre auprès des forces de l’ordre avec le Durango, jusqu’à ce qu’il y ait peut-être un jour une version Pursuit de la Charger électrifiée.

Naturellement, l’arrivée de la Charger 2025 laisse également croire que l’on pourrait relancer plusieurs autres modèles exploitant cette même technologie, ce qui signifierait l’éventuel retour de la Challenger. Un modèle encore très populaire auprès des amateurs de performances, et qui symbolise en quelque sorte l’image de Dodge.

