Les rumeurs d’une Hyundai N 74 de série courent à nouveau

La Hyundai N Vision 74, inspirée non pas de la fameuse DeLorean mais plutôt du concept de la Pony originale de 1974, se transformera-t-elle en véhicule de production d’ici quelques années? Plusieurs le souhaitent ardemment, mais il ne faut pas fonder trop d’espoir.

Hyundai a décrit le bolide comme un « laboratoire roulant » qui permet aux ingénieurs de repousser les limites des technologies électriques pour voir comment elles évoluent dans des contextes de performance et de sport motorisé. Ce printemps, après qu’un média coréen ait alimenté le scénario d’un modèle de série, le constructeur a vite réagi, disant que la N Vision 74 en restera là et qu’il ne compte pas lui donner le feu vert.

Et pourtant, des internautes avertis ont découvert que Hyundai a déposé une demande au bureau de la propriété intellectuelle de l’Union européenne pour faire enregistrer le nom « N74 ». Quels sont ses plans au juste? Simplement protéger l’appellation ou y a-t-il plus? C’est motus et bouche cousue au sein de la direction et des relations publiques.

Photo: Hyundai

Le concept N Vision 74, rappelons-le, est propulsé par une combinaison d’une batterie classique de 62,4 kWh et d'une pile à combustible à hydrogène – un drôle de choix mais qui pourrait théoriquement avoir des débouchés dans certains marchés aussi bien que dans les courses d’endurance. En outre, ses deux moteurs électriques (un pour chaque roue arrière) développent une puissance totale de 661 chevaux et un couple de 664 lb-pi.

Comme l’expliquait notre collègue Louis-Philippe Dubé lors de la première canadienne au Salon de l’auto de Toronto en février dernier, la chose qui est particulièrement intéressante avec ce concept est que, bien que l’on puisse remplir ses réservoirs d'hydrogène en seulement cinq minutes, il conserve sa capacité de charge rapide de 800 volts pour offrir une certaine flexibilité en fonction de l'utilisation du véhicule, que son propriétaire fasse un simple trajet domicile-travail ou une journée complète sur piste.

Hyundai n’a pas peur d’oser et de se lancer dans la haute performance – l’IONIQ 5 N 2025 de 641 chevaux dévoilé en juillet en est la meilleure preuve. Si jamais la N Vision 74 finissait par aboutir sur la route, nul doute qu’elle arborerait un design moins radical.

L’image que vous voyez ici et les autres dans la galerie de photos au haut de la page sont des ébauches créées par un artiste graphique du nom de Brian Kim et publiées sur le compte Instagram wrd.wrld. À notre avis, elles font admirablement le pont entre le multisegment électrique rétro-futuriste de Hyundai et le concept en question.

Qu’en pensez-vous?

