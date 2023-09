Le Ford F-150 reçoit quelques nouveautés pour 2024

La popularité du Ford F-150 est plus grande que nature. Dans les faits, la Série F du constructeur à l’ovale bleu se retrouve au sommet des ventes de véhicules au Canada, et ce depuis 13 ans. À une heure où nous sommes souvent appelés à réduire notre consommation de ressources, une telle popularité peut soulever des questions. Mais il n’en demeure pas moins que ce cheval de tête sait toujours charmer en offrant plus de variantes, plus de moteurs et plus de technologies à une clientèle qui ne cesse de se diversifier.

Pour 2024, Ford met son populaire produit à jour avec des modifications extérieures, un remaniement des moteurs sous le capot et plus de technologies. Voici un aperçu des nouveautés.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Adieu, V6 atmosphérique!

L’un des nombreux blocs offerts dans la lignée F-150 tire sa révérence cette année, soit le peu populaire V6 atmosphérique de 3,3 litres. C’est donc le V6 EcoBoost turbocompressé de 2,7 litres qui prend sa place en tant que moteur de série, avec ses 325 chevaux et 400 lb-pi de couple.

Les moteurs 3,5 litres EcoBoost, 3,5 litres hybride PowerBoost et V8 5 litres demeurent disponibles et inchangés. Le V8 5,2 litres qui anime le Raptor R est également toujours dans la salle des machines. Il développe actuellement 700 chevaux et 640 lb-pi de couple mais pourrait appeler quelques chevaux de plus à se joindre à la cavalerie pour 2024.

Au chapitre de la capacité de remorquage, le F-150 demeure au sommet avec une capacité maximale livrable de 13 500 livres. En ce qui concerne la charge utile, on parle de 2 455 livres.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Les hybrides gagnent en popularité dans la lignée F-150. Selon la marque, ils représentent actuellement 10% des ventes. Le F-150 hybride offre évidemment toujours la capacité d’extraire la puissance emmagasinée dans la batterie du système pour alimenter outils et équipements grâce à sa technologie ProPower. De série, tous les F-150 hybrides peuvent offrir une puissance de sortie de 2,4 kW, avec une capacité de 7,2 kW en option.

Des améliorations esthétiques légères, et un nouveau hayon

Comme vous pouvez l’apercevoir sur les photos, le F-150 2024 reçoit quelques changements esthétiques sur la partie avant qui visent à le mettre à jour. En outre, la calandre a été révisée, et deux ensembles de blocs optiques sont disponibles. Des blocs à DEL à projection sont notamment livrables sur les variantes Lariat et de série sur les variantes supérieures. À l'intérieur, tous les modèles reçoivent un bloc d'instruments numérique de 12 pouces, en plus d'un écran du système d'infodivertissement de 12 pouces de série.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Les trois longueurs de boîte distinctes sont toujours au menu (5 pieds 5 pouces, 6 pieds 5 pouces et 8 pieds), mais on peut désormais les assortir d’un nouveau hayon livrable. Celui-ci s’ouvre de gauche à droite, telle une portière en trois positions (37 degrés, 70 degrés et 100 degrés). Selon Ford, ceci facilite le chargement de la caisse et permet un meilleur accès à son contenu lorsque le camion est attelé à une remorque.

Du nouveau pour les déclinaisons hors route

Pour 2024, la variante F-150 Tremor reçoit une nouvelle devanture propre au modèle pouvant accueillir plus d’équipements pour la conduite hors route, dont un treuil Warn de 12 000 livres livrable grâce à Ford Performance.

Photo: Louis-Philippe Dubé

De son côté, le F-150 Raptor hérite notamment de la toute nouvelle itération des amortisseurs FOX Dual Live Valve à soupape double qui améliore la performance sur sentier (à basse et haute vitesse), en plus d’obtenir des changements esthétiques et une nouvelle couleur de carrosserie verte propre au modèle.

Finalement, Ford affirme avoir simplifié le processus de commande jadis très complexe du F-150 afin de faciliter le choix des équipements. Les réservations pour le F-150 2024 ouvriront le 13 septembre, tandis que la mise en vente officielle est prévue pour le début de l’année 2024.

