Votre prochain véhicule sera-t-il chinois?

Dès la descente d’avion à Munich, le ton est donné. En marchant vers un taxi, je constate que la marque chinoise HiPhi a aménagé une salle d’exposition dans l’enceinte même de l’aéroport et dans un espace qui était autrefois celui de Audi. Ce HiPhi Brand Experience Hub est le premier à être inauguré en Europe par le manufacturier qui s’attaque désormais aux marchés de l’Allemagne et de la Norvège où un deuxième centre du même genre ouvrira prochainement ses portes à Oslo.

À l’arrivée au Centre des congrès pour le IAA Mobility 2023, je note aussi la forte présence de marques et d’équipementiers chinois. Cet événement, qui a pris le relais du Salon de l’auto de Francfort en 2021, est maintenant présenté à Munich tous les deux ans. Des kiosques sont aménagés en plein centre-ville, où l’accès est gratuit pour le public, mais le IAA Mobility occupe aussi le centre des congrès de Munich. Dans cet espace, ce n’est pas un salon de l’auto traditionnel où les constructeurs automobiles occupent presque toute la place qui a cours, mais plutôt un sommet de la mobilité de facture hybride où se mélangent constructeurs, équipementiers, fabricants de pièces et de composants, ainsi que plusieurs gouvernements.

À ce sujet, précisons que le Canada et l’Ontario avaient des espaces à cet événement, tout comme les pays d’Israël, d’Ukraine, de la France, de la Hongrie, du Portugal ainsi que plusieurs régions de l’Allemagne. Les membres des hautes directions, les ingénieurs et designers des constructeurs automobiles étant présents en grand nombre. C’est l’occasion pour ces divers gouvernements de faire des opérations de réseautage et de faire valoir leurs arguments pour convaincre des marques et équipementiers de faire affaire avec eux.

41% des marques sont chinoises

Parmi les marques automobiles participantes, 41% des exposants étaient des compagnies dont le siège social est en Chine. Les marques automobiles chinoises BYD (Build Your Dreams), Seres, Leapmotors, Forthing, Xev, ainsi que MG ont choisi le IAA Mobility 2023 pour présenter de nouveaux modèles et signifier leurs intentions de s’attaquer au marché de l’Europe. Leur stratégie est claire, et elle consiste à rivaliser avec Tesla en lançant sur le marché des véhicules électriques à prix concurrentiel. Précisons d’ailleurs que Warren Buffett, le milliardaire américain à la tête de Berkshire Hathaway, est l’un des plus importants investisseurs de BYD, le constructeur chinois qui produit et vend plus de véhicules électriques à l’échelle mondiale que Tesla.

BYD Seal

BYD a présenté la nouvelle Seal, une voiture électrique, dont le prix en Europe sera presque équivalent à celui d’une Model 3, et dont le gabarit est très similaire.

La BYD Seal, dont le design est inspiré des océans, est montée sur la E-Platform 3.0, laquelle se distingue par sa configuration de type « Cell-to-Body », signifiant que les cellules de la batterie sont directement intégrées au châssis de la voiture. L’autonomie annoncée varie de 520 à 570 km et la puissance passe de 313 à 530 chevaux, selon qu’elle soit animée par un ou deux moteurs.

Photo: Gabriel Gélinas

MG Cyberster

La marque sino-britannique MG présentait le roadster électrique Cyberster avec des portes en élytres et proposé en deux versions. Avec un seul moteur, ce véhicule affiche une puissance de 310 chevaux et une autonomie supérieure à 500 km. La version à rouage intégral voit la puissance augmenter à plus de 500 chevaux avec une autonomie réduite.

Photo: Gabriel Gélinas

Leapmotor T03, C10 et C11

Leapmotor est déjà actif sur le marché français avec la T03, une sous-compacte à quatre portes, et la marque a des visées sur le reste du Vieux Continent. À Munich, la T03 était exhibée ainsi que le nouveau VUS C10 élaboré sur une plate-forme nommée Leap 3.0. À l’instar de la plate-forme de la BYD Seal, celle du C10 est de type « Cell-to-Body », avec les cellules de batterie directement intégrées au châssis de la voiture. Le VUS C11, déjà commercialisé en Chine, est un VUS électrique de taille plus compacte que le C10.

Photo: Gabriel Gélinas

Xev Yoyo

La marque Xev a lancé la Yoyo au IAA. Cette petite citadine, capable d’une vitesse de pointe de 80 km/h et dont l’autonomie est chiffrée à 150 km, se singularise par son système d’échange de batterie, selon laquelle une batterie épuisée peut être remplacée par une batterie chargée en seulement trois minutes. La Xev Yoyo sera disponible en Italie, Allemagne, France et Espagne, dès le quatrième trimestre de 2023 avec un prix de départ de 16 990 euros (environ 25 000 $ CAD).

Photo: Gabriel Gélinas

Les constructeurs européens

Chez les constructeurs établis, on retrouvait Renault avec son VUS Scenic, Mercedes-Benz avec sa nouvelle CLA Concept, BMW avec la Neue Klasse et Audi avec son VUS électrique Q6 e-tron, certains de ces modèles ayant fait l’objet d’une couverture exhaustive dans nos autres articles publiés à l’occasion du Salon de l'auto de Munich.

Tesla Model 3

Incidemment, Tesla a choisi le IAA Mobility pour présenter sa « nouvelle » Model 3 redessinée, et j’ai surpris nul autre que Frank Weber, membre du conseil d’administration de BMW et responsable du développement de la marque bavaroise, bien installé au volant afin d’étudier le système multimédia de la voiture!

Photo: Louis-Philippe Dubé

Une chose est certaine, notre visite au IAA Mobility 2023 de Munich nous a permis de constater que les Chinois s’apprêtent à se lancer rapidement sur le marché européen. La qualité de fabrication sera-t-elle au rendez-vous? La stratégie de mise en marché sera-t-elle efficace? Ces questions demeurent sans réponses, mais il est évident que les marques chinoises font preuve d’une ambition palpable. Bien qu’aucune annonce n’ait été faite au sujet de l’Amérique du Nord pour l’instant, il est clair qu’une percée y sera éventuellement possible si l’aventure européenne s’avère concluante pour l’un ou l’autre de ces constructeurs.

Après tout, des voitures chinoises circulent déjà sur nos routes. En effet, Polestar est une marque chinoise à part entière puisqu’elle est, comme Volvo, propriété du géant automobile chinois Geely Automotive Group. D'ailleurs, la Polestar 2 connaît beaucoup de succès chez nous. Il reste à voir ce que l’avenir nous réserve, et si d’autres emblèmes chinois tenteront une percée plus ou moins rapidement en Amérique du Nord après avoir posé des jalons en sol européen.

