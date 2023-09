Volkswagen ID.4 2024 : plus de puissance et d’autonomie à venir

Le multisegment électrique Volkswagen ID.4 s’apprête à recevoir des améliorations importantes pour 2024, sa troisième année complète sur le marché nord-américain. Entre autres, il offrira plus de puissance et d’autonomie qu’auparavant.

Ainsi, l’ID.4 2024 équipé de la batterie de 82 kWh héritera d’un moteur électrique arrière plus musclé, le même que dans la berline ID.7 à venir. Il passera de 201 à 282 chevaux dans sa variante à propulsion et de 295 à environ 330 chevaux dans celle à rouage intégral.

On dit « environ » parce que le constructeur n’a pas encore confirmé le chiffre. Évidemment, ce gain de puissance rendra l’ID.4 plus concurrentiel face à des modèles comme le Hyundai IONIQ 5, le Kia EV6 et le Ford Mustang Mach-E.

Photo: Volkswagen

Volkswagen évoque de plus une autonomie accrue. Combien? Il faudra patienter jusqu’à l’approche de la mise en vente au début de 2024 pour le découvrir. Rappelons qu’elle s’élève à 443 ou 410 km selon le nombre de roues motrices.

Il n’est pas question non plus pour l’instant de l’ID.4 d’entrée de gamme équipé de la batterie de 63 kWh, qui génère 201 chevaux et peut parcourir jusqu’à 336 km avec une pleine recharge.

De bonnes nouvelles aussi à l’intérieur

Des roues de plus grandes dimensions apparaîtront au menu, mais passons rapidement à l’intérieur, car tous les Volkswagen ID.4 2024 auront un sélecteur de vitesses réaménagé et un volant redessiné, de même que des commodités additionnelles dépendamment de la version. Une nouvelle chaîne audio Harman Kardon à neuf haut-parleurs sera notamment disponible.

Photo: Volkswagen

Plus important encore, les exemplaires munis de la grosse batterie renfermeront un écran central plus grand mesurant 12,9 pouces accompagné d’un menu d’infodivertissement révisé, d’une interface de chauffage/climatisation plus intuitive et de barres défilantes rétroéclairées, ce qui promet de rendre l’utilisation beaucoup moins frustrante. On a hâte de l’essayer!

La production de l’ID.4 pour le Canada et les États-Unis se fera toujours exclusivement à l’usine de Chattanooga, au Tennessee. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour plus de détails incluant les prix. Vers le milieu de l’an prochain, le multisegment sera rejoint par ladite berline ID.7 ainsi que la fourgonnette ID. Buzz comme modèles 2025.

