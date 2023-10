Est-ce qu'un Nissan Juke 2012 avec 150 000 km est un bon choix?

J’envisage de m’acheter un Nissan Juke 2012 de 150 000 km.

Selon vous, est-ce un bon choix?

------------------------------------

Bonjour Alex,

Le Nissan Juke fait partie de ces produits que l’on regrette, d’autant plus qu’il est encore fabriqué et commercialisé sur d’autres marchés, évidemment dans une formule contemporaine. Contrairement à plusieurs autres produits de la famille Nissan, le Juke s’est toujours démarqué par sa dynamique de conduite et sa grande maniabilité.

On ne le choisit certainement pas pour son confort ou son espace intérieur, mais parce qu’il se distingue et parce qu’il est amusant à conduire. On ne lui reprocherait en fait que le fonctionnement de sa boîte CVT qui n’est pas toujours agréable, ainsi qu’un niveau sonore considérablement élevé.

Photo: Antoine Joubert

Cela dit, la principale qualité du Juke demeure sa fiabilité. Un véhicule dont le taux de satisfaction est plus élevé que celui des autres produits Nissan. Peut-être est-ce la conséquence de sa fabrication japonaise? Bref, vous n’avez pas à vous inquiéter à son sujet.

Par contre, le modèle que vous ciblez est âgé de plus de 10 ans. Il serait donc sage d’effectuer une bonne inspection mécanique afin d’avoir l’esprit tranquille quant à son état général. Jetez aussi un œil à la corrosion, qui affecte malheureusement plusieurs produits Nissan de cette génération. Et n’oubliez pas, si vous en faites l’achat, un traitement antirouille avant la saison froide est fortement recommandé. Il vous en coûtera environ 100 $, un bien petit investissement pour le conserver en bon état!

À voir aussi : les véhicules d’occasion les plus recherchés au Québec en 2022