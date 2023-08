Que pensez-vous du GMC Sierra à moteur 4 cylindres de 2,7 litres?

Bonjour,

Je m’intéresse au GMC Sierra à moteur 4 cylindres de 2,7 litres. Je ne remorque que peu, quelques fois par année et seulement de petites charges, et il s’agit surtout d’un véhicule récréatif. Selon vous, est-ce que ça passe ou ça casse?

Bonjour Pierre-Luc,

Jusqu’à présent, le moteur de 2,7 litres se montre très fiable. Un point important puisque GM semble vouloir l’exploiter de plus en plus. Il s’agit également d’une mécanique qui, en dépit d’une sonorité inhabituelle pour une camionnette pleine grandeur, livre la marchandise. Le couple et la puissance sont à la hauteur et les accélérations ont de quoi surprendre. Et puisque cette motorisation s’accompagne d’une transmission bien étagée, on ne peut réellement se plaindre de son rendement. Évidemment, vous n’obtiendrez pas la souplesse d’un V8, mais son adaptation est somme toute honnête.

Ce moteur déçoit seulement parce qu’il est aussi gourmand, sinon plus, que certains V6 concurrents. Par exemple, le V6 de 2,7 litres turbo chez Ford brûlera en moyenne 7 à 8% moins de carburant, pour une puissance comparable. La formule du 4 cylindres est donc plus ou moins réussie dans cette optique, puisque tout l’intérêt d’une petite motorisation réside en une faible consommation de carburant. Cela dit, il ne s’agit pas non plus d’un gouffre à essence, la moyenne oscillant entre 12 et 12,5 L/100 km.

Bref, une mécanique honnête, bien qu’on lui préfère le V6 de 2,7 litres de Ford. Au fait, avez-vous aussi considéré le moteur diesel Duramax de General Motors? Il pourrait peut-être vous convenir encore davantage.

