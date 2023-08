Porsche 911 S/T : qui a 350 000 $ pour fêter les 60 ans de la 911?

Porsche ne manque jamais une occasion de célébrer, donc pour le 60e anniversaire de son emblématique 911, les ingénieurs de Weissach ont conçu une édition spéciale particulièrement axée sur le purisme et le plaisir de la conduite : la 911 S/T. C’est la 911 la plus légère de la génération 992 et elle sera limitée, comme il se doit, à 1 963 exemplaires.

L’appellation fait référence à une version très sportive de la 911 de première génération, soit une 911 S axée sur la compétition que Porsche avait baptisée 911 ST (à partir de 1969).

Cette voiture sport exclusive, qui concilie les atouts des GT3 Touring et GT3 RS en se concentrant sur la route et non sur les circuits, combine le moteur à six cylindres à plat de 4 litres développant 518 chevaux avec une boîte manuelle à six rapports. Tout ça dans un emballage qui pèse seulement 1 380 kg et qui réagit de façon directe et immédiate aux commandes du conducteur, insiste Porsche.

Résultat : la 911 S/T accélère de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Sa vitesse maximale en piste est de 300 km/h. Chemin faisant, le conducteur pourra se laisser envoûter par la sonorité marquante du système d’échappement sport léger installé de série.

Photo: Porsche

Le poids, cet ennemi juré

Parmi les nombreuses autres techniques employées pour réduire le poids de 40 kg par rapport à une 911 GT3 Touring à boîte manuelle, le capot, le toit, les ailes avant ainsi que les portières sont faits de plastique léger renforcé de fibres de carbone. Idem pour le stabilisateur de l’essieu arrière et le panneau de poussée (élément raidisseur sur l’essieu arrière). De série, Porsche équipe également ce modèle anniversaire de jantes en magnésium (20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière), d’un système de freins en céramique, d’une batterie de démarrage lithium-ion et de verre léger.

En outre, les ingénieurs ont développé un nouvel embrayage léger spécialement pour la 911 S/T. Combiné à un volant d’inertie monomasse, cet embrayage permet de réduire le poids des masses en rotation de 10,5 kg, ce qui améliore nettement la réponse du moteur.

Photo: Porsche

Si vous aimez les détails techniques, sachez que la 911 S/T est la seule 911 de la génération actuelle à combiner un essieu avant à double bras transversal avec un essieu arrière multibras sans direction d’essieu arrière. Le réglage des amortisseurs et des systèmes de régulation ont été adaptés en conséquence.

À bord, les sièges sont faits de plastique renforcé de fibres de carbone à leur tour. Il est possible de les remplacer sans frais par des baquets sport ajustables à quatre positions. Vous noterez par ailleurs la couleur verte historique appliquée au combiné d’instruments et à la pendule de l’ensemble Sport Chrono.

Encore plus d’exclusivité

Dernière chose en terminant : Porsche propose en option un ensemble Heritage Design qui recouvre la voiture d’une nouvelle teinte extérieure Shoreblue Metallic assortie de jantes Ceramica. Au choix du client, les portières peuvent arborer des éléments décoratifs ainsi qu’un numéro de course allant de 0 à 99. L’écusson Porsche classique de la 911 d’origine figure sur l’avant, les enjoliveurs centraux, le volant, les appui-têtes et la clé du véhicule. Dans l’habitable, les bandes centrales des sièges en tissu couleur Classic Cognac rayé de noir représentent elles aussi un hommage au passé.

Photo: Porsche

Alors, combien pour la nouvelle Porsche 911 S/T 2024? Tenez-vous bien, car son prix canadien débute à 343 900 $. L’ensemble Heritage Design peut être ajouté moyennant un supplément de 23 200 $. Les premiers exemplaires doivent arriver au printemps 2024.

