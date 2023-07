Cette Jaguar XKSS 1957 pourrait se vendre pour plus de 18 M$

La Jaguar XKSS est l’une des voitures de luxe européennes qui ont le plus marqué les années 1950. Il se trouve qu’un des très rares exemplaires sera en vente lors de l’encan de RM Sotheby’s à Monterey en Californie, du 17 au 19 août, et il pourrait décrocher une fortune.

En effet, la maison d’enchères estime sa valeur quelque part entre 12 millions et 14 millions de dollars américains, soit 15,8 millions et 18,4 millions de dollars canadiens selon le taux de change en vigueur actuellement.

Il faut rappeler que Jaguar avait abandonné la course automobile en 1956 et converti ses dernières D-Type en voitures sport de haute performance pour la route appelées XKSS. Neuf ont été perdues dans un incendie à l’usine et seulement 16 ont vu le jour. Le célèbre acteur Steve McQueen en a possédée une.

Photo: RM Sotheby's

D’abord peinte couleur crème, celle que vous voyez ici a été initialement vendue au propriétaire de la concession Oxford Motors de Sacramento. Elle a changé de collectionneur à quelques reprises au fil des décennies suivantes, adoptant sa nouvelle peinture bleu métallique similaire au drapeau écossais lorsqu’elle s’est trouvée entre les mains de I.G. Campbell McLaren.

La XKSS a pris part à différentes épreuves dont les Mille Miglia et Le Mans Classic, puis a abouti au musée historique de Jaguar à Browns Lane, en Angleterre, qui a été démoli en 2012.

Photo: RM Sotheby's

Maintenant en vente, elle affiche 25 535 milles (environ 41 000 km) au compteur et possède toujours son moteur (un six cylindres en ligne de 250 chevaux), sa transmission et ses plaques de numéro de série/numéro de châssis d’origine.

