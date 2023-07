Une première Koenigsegg Gemera arrive et développe près de 2300 chevaux

Annoncée en mars 2020, la nouvelle Gemera du fabricant suédois Koenigsegg est enfin arrivée. Le premier des 300 exemplaires de production de cette « méga-GT » à quatre places a été dévoilé en première mondiale lundi.

Finalement, la voiture est encore plus puissante que prévue. Et pas à peu près! Il y a trois ans, Koenigsegg parlait d’environ 1 700 chevaux. Maintenant, c’est plutôt 2 269. Vous avez bien lu!

Pour atteindre ce chiffre, un nouveau moteur électrique à flux radial et six phases, surnommé « Dark Matter », a été mis au point. Il remplace les trois du concept original afin de sauver de l’espace et du poids. Développant 789 chevaux, il fait équipe avec un V8 biturbo de 5 litres dérivé de celui de la Jesko, mais largement retravaillé (ainsi que son échappement) en raison de contraintes d’espace. Par exemple, les turbocompresseurs logent au milieu des rangées de cylindres. Le couple total s’élève à 2 028 lb-pi.

Photo: Koenigsegg

Les clients de la Gemera qui désirent quelque chose de moins explosif peuvent sinon jumeler le moteur électrique à un moteur biturbo à trois cylindres de 2 litres, baptisé « Tiny Friendly Giant ». Dans ce cas, la puissance et le couple se limitent respectivement à 1 381 chevaux et 1 364 lb-pi. Avouez que c’est beaucoup plus... raisonnable.

Le rouage intégral, en passant, permet une répartition complète sur le train avant ou arrière, de même qu’entre la gauche et la droite. Quant au poids, il serait inférieur à deux tonnes (4 409 livres) dans tous les cas.

Photo: Koenigsegg

Puisque Koenigsegg tenait à ce que la voiture puisse aussi transporter les bagages des quatre occupants, donc avoir un coffre relativement spacieux, plusieurs composants ont dû être repensées. En particulier, la transmission Light Speed de la Jesko enveloppe ici le moteur électrique à la manière d’une montre suisse et se renomme pour l’occasion « Light Speed Tourbillon ».

De plus, parce que la compagnie voulait permettre des voyages sur de grandes distances, la Gemera reçoit le plus gros réservoir d’essence au monde dans une voiture de production. Sa capacité est de 115 litres.

Photo: Koenigsegg

« La Gemera est non seulement la voiture de production la plus puissante et la plus extrême sur Terre, mais c’est aussi la sportive la plus pratique et la plus conviviale jamais créée, a déclaré le président Christian von Koenigsegg. Sa réponse incroyable, sa maniabilité, sa sonorité, sa transmission précise, son intérieur spacieux et ses quatre roues motrices se traduisent par une expérience de conduite sans précédent et sans égal. La Gemera est prête à battre de nombreux records de performance en ligne droite et sur les circuits. »

Bien que Koenigsegg ait montré le premier exemplaire de série, l’attente pour les clients est loin d’être terminée. La production débutera vers la fin de 2024 et les livraisons, dans la première moitié de 2025. Vous pouvez admirer la Gemera et sa motorisation innovatrice dans notre galerie de photos.