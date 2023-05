30 000 Jeep rappelés pour un risque d’incendie et de perte de contrôle

Jeep vient d’émettre des rappels de sécurité affectant deux de ses modèles les plus populaires. Le nombre d’unités qui sont concernées au Canada s’élève à un peu plus de 30 000.

Tout d’abord, 23 327 Jeep Cherokee des années 2014 à 2016 pourraient laisser de l'eau s'infiltrer à l’intérieur du module de commande du hayon électrique et causer un court-circuit dans ce dernier, même lorsque le véhicule est stationné et que le contact est coupé.

Comme c’est souvent le cas dans les histoires de court-circuit, l’avis de rappel évoque un risque d'incendie. Jeep n’a pas encore déterminé les mesures correctives au moment d’écrire ces lignes.

En attendant que les Cherokee en question soient réparés, la compagnie recommande aux propriétaires de se stationner à l'extérieur et à l'écart des autres véhicules ou des structures à titre de précaution. Et tant qu’à y être, mieux vaut vérifier si d’autres correctifs doivent être apportés, car le Cherokee figure parmi les véhicules avec la plus longue liste de rappels au Canada.

Attention au volant des nouveaux Grand Cherokee!

L’autre rappel touche moins d’exemplaires, mais le problème est sans contredit plus sérieux. On parle de 7 100 Jeep Grand Cherokee 2022 à 2023 (deux rangées) et Grand Cherokee L 2021 à 2023 (trois rangées). Sur certains d’entre eux, l'arbre de direction intermédiaire pourrait avoir été mal assemblé.

Par conséquent, nous indique Jeep, l'arbre de direction pourrait se séparer du joint universel et entraîner une perte de contrôle de la direction, augmentant ainsi les risques d'accident. Les propriétaires devront amener leur véhicule chez un concessionnaire pour le faire inspecter et, au besoin, faire remplacer l'arbre de direction intermédiaire.

À propos du Grand Cherokee, n’oubliez pas que le V8 HEMI de 5,7 litres (357 ch, 390 lb-pi) n’est plus disponible dans aucune version, seulement le V6 Pentastar de 3,6 litres (293 ch, 257 lb-pi) et le système hybride rechargeable 4xe (375 ch, 470 lb-pi) demeurent au catalogue. Ceux qui insistent pour l’obtenir doivent se tourner vers un Grand Cherokee L Overland, Summit ou Summit Reserve et débourser un supplément de plus de 3 500 $.

