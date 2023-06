Honda HR-V 2023 : le petit est devenu... un peu plus grand

Le Honda HR-V n’est plus nouveau. Arrivée chez les concessionnaires canadiens au printemps 2015, sa première mouture leur a ouvert un créneau qui leur échappait jusque-là : celui des utilitaires sous-compacts. Au cours des huit années qui ont suivi, il a réussi à détourner l’attention de bon nombre d’acheteurs qui, autrement, aurait abouti au volant d’un Nissan Kicks, d’un Chevrolet Trax, d’un Hyundai Kona, d’un Kia Seltos ou d’un autre véhicule du genre.

Troisième modèle le plus vendu de la marque Honda au Canada depuis 2019, derrière le CR-V et la Civic, le HR-V fait peau neuve cette année. Il a encore des formes rondelettes, en plus d’avoir gagné des millimètres, des kilos et des chevaux. Des gains qui s'accompagnent de prix à la hausse.

Cette tendance à voir grandir les petits modèles d’une famille n’est pas unique à Honda. Chez Chevrolet, nous verrons bientôt un nouveau Trax faire ses débuts. Il sera un peu plus volumineux que son prédécesseur, qui a longtemps rivalisé avec le HR-V. Mazda aussi a adopté une stratégie similaire. Sauf que là, on a remplacé un modèle par un autre : le CX-30 s’est substitué au CX-3 qui, lui aussi, était plus petit. Comme dans le cas du nouveau HR-V cependant, ces deux exemples font naître un flou autour du concept de l’utilitaire sous-compact. Un flou qui n’aide pas toujours les consommateurs à s’y retrouver.

Photo: Dominic Boucher

Une silhouette plus étirée

Quoi qu’il en soit, dans sa nouvelle mouture le petit Honda adopte des formes plus étirées. Sa carrosserie plus haute, plus large et surtout plus longue (respectivement de 15, 68 et 220 mm) habille un châssis dont l’empattement s'est allongé de 45 mm. Ce maigre gain se reflète dans une habitabilité qui n’a guère changé.

Comme pour la génération antérieure, la version d’entrée de gamme LX est livrable avec deux ou quatre roues motrices. Cette seconde solution, qui implique une dépense additionnelle de 2 300 $ pour l’acheteur, peut faire la différence lorsqu’on doit affronter des conditions routières difficiles, et ce été comme hiver. Pour les HR-V Sport et EX-L Navi, des versions bénéficiant de dotations plus étoffées, cette transmission intégrale réactive fait partie de leur dotation.

Toutes les versions ont des roues en alliage de 17 po, comme auparavant, de même qu’une suspension avant à jambes de force MacPherson. À l’arrière, par contre, on retrouve désormais une suspension indépendante à articulations multiples qui remplace la poutre de torsion utilisée auparavant. Ce changement procure un comportement plus prévisible et un roulement plus doux.

Photo: Dominic Boucher

Écran « flottant » et banquette arrière ordinaire

Le design de l’intérieur a changé tout autant que la silhouette de la carrosserie. Oubliez le petit écran de 5 ou 7 po, qui était encastré au coeur de la planche de bord des HR-V 2022. Les nouveaux modèles disposent d’un écran « flottant » plus grand, de 7 ou 9 po selon la version, qui domine une planche de bord redessinée. Les habitués de la Civic et du CR-V reconnaîtront d’ailleurs le large grillage juste en dessous. Il s’étend du volant à la portière droite et intègre les buses de ventilation de manière très originale.

Photo: Dominic Boucher

Les places avant sont spacieuses et accueillantes, alors qu’à l’arrière c’est un peu juste. Comparativement au HR-V 2022, on y a d’ailleurs perdu 40 mm de dégagement pour les jambes. Lorsque cette banquette est occupée, le volume utile du coffre demeure sensiblement le même que dans l’ancien modèle. De plus, puisque ce coffre n’a pas de seuil gênant, il s’avère facile à exploiter.

Par contre, on dénote une grande perte. Le nouveau HR-V n’a plus la banquette arrière qu’on surnommait « MagicSeat » et dont l’assise pouvait être relevée. Cela permettait de charger des colis encombrants comme, par exemple, des plantes matures et hautes, ou encore une empilade de chaises de jardin. Il est dommage que cette disposition très pratique, que seuls le HR-V et la Honda Fit avaient, ait été reléguée à la filière 13...

Nouvelle motorisation

Pour donner plus de prestance à ce petit utilitaire assemblé au Mexique, Honda a bonifié sa motorisation. On a troqué le 4-cylindres de 1,8 litre qui l’animait depuis ses débuts pour un moteur plus familier. Il s’agit du 4-cylindres atmosphérique de 2 litres utilisé pour les Civic LX, EX et Sport. Fort de ses 158 ch, il en procure 17 ch de plus. Il livre aussi 138 lb-pi de couple, soit 11 de plus qu’auparavant, et il entraîne toujours les roues motrices par le biais d’une boîte de vitesses automatique à variation continue.

Photo: Dominic Boucher

Cette motorisation offre trois modes de gestion : Econ (pour économique, pas très stimulant), Normal (qui est OK) et Sport (plus réactif, mais qui rend le moteur bruyant par un régime haussé). À cela s’ajoutent un dispositif d’aide au démarrage dans les pentes ascendantes et un dispositif de retenue en descente.

Vous aurez compris que les gains de puissance et de couple ne transforment nullement le nouveau HR-V en foudre de guerre. Pour ce véhicule dont la masse a augmenté de 5 à 9 %,selon la version, il faut près de 10 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Rien de nouveau sous le soleil de ce côté, donc. Il faut cependant reconnaître que nous avons affaire à un véhicule à vocation familiale. Ce n’est pas une S2000.

Et puis, l’accélération linéaire et une programmation judicieuse de la boîte automatique, qui limitent les montées en régime interminables, donnent un rendement satisfaisant à ce moteur, du moins pour un mandat du genre « métro-boulot-dodo ».

Gourmand et plus cher

Le fait de conduire le plus petit utilitaire de la gamme Honda ne signifie pas pour autant qu’il soit le moins gourmand. Plus lourd que son prédécesseur et doté d’une mécanique de plus forte cylindrée, ce nouveau HR-V affiche des cotes de consommation combinées de 8,3 et 8,7 L/100 km, selon qu’on choisit la version à 2 ou à 4 roues motrices. Dans les deux cas, cela représente une augmentation de l’ordre de 6% comparativement aux modèles 2022 équivalents.

Ironiquement, le CR-V 2023 fait mieux que cela, et ce, qu’il ait 2 ou 4 roues motrices (respectivement 7,8 et 8,4 L/100 km)! Qui plus est, le modèle le plus vendu de la marque offre une option qui fait défaut au HR-V : une motorisation hybride non branchable qui réduit sa consommation moyenne à tout juste 6,4 L/100 km. Une motorisation qui n’est cependant pas donnée, il faut le souligner.

En effet, on pourrait s’interroger sur le bien fondé d’équiper le plus petit utilitaire Honda d’une motorisation hybride. Mais, si l’on prend l’exemple du CR-V, on découvre que sa version hybride est la plus chère de la gamme. Appelé CR-V Touring, cette version est offerte à partir de 48 890 $, soit 5 500 $ de plus que le CR-V EX-L, la version à motorisation thermique la plus cossue. Si une motorisation hybride était offerte pour le HR-V, on peut présumer qu’une échelle de prix similaire s’appliquerait.

Photo: Dominic Boucher

Or, cela nous ramène à la raison d’être du HR-V qui, a priori, consiste à offrir un véhicule qu’on pourrait qualifier de « bon marché » (sans connotation péjorative). L’ennui c'est qu’avec l’arrivée des modèles 2023, ce véhicule a vu ses prix augmenter de manière substantielle. Comparativement aux HR-V 2022, les prix de détail suggérés du fabricant (PDSF) des deux versions d’entrée de gamme LX sont désormais 2 530 $ plus élevés, alors que les PDSF des versions Sport et EX-L ont augmenté de 2 430 $. À cela s’ajoute une augmentation des frais de transport et de préparation de 130 $. Avec des hausses pareilles, une éventuelle version hybride non branchable paraîtrait sans doute hors de prix, du moins pour un petit véhicule servant de produit d’entrée de gamme.

C’est sans compter que ces hausses de prix défavorisent le HR-V par rapport aux Hyundai Kona et Kia Seltos. Ces deux rivaux, qui dominent actuellement son créneau au Québec, affichent des PDSF plus bas.

En somme, l’agrément de conduite et un design intéressant sont au rendez-vous avec ce nouveau HR-V. Par contre, son échelle de prix a de quoi susciter l’étonnement, par rapport à ses rivaux. Le petit a grandi, un peu du moins, mais il ne paraît plus aussi bon marché qu’auparavant. La réputation des produits Honda suffira-t-elle à justifier une dépense plus importante ? À vous de juger...

À voir aussi : l'essai vidéo complet du Honda HR-V 2023