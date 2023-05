Bornes de Tesla ouvertes à tous : voici des détails pour le Canada

Tout en annonçant son soutien pour l’installation de 2 000 nouvelles bornes en Ontario, le gouvernement du Canada a détaillé vendredi dernier un projet pilote en vue de rendre accessible une partie du réseau des bornes rapides de Tesla aux autres véhicules électriques au pays plus tard en 2023. Malheureusement, ce ne sera pas au Québec.

Des Superchargeurs ouverts à tous seront mis à l’essai entre Sudbury et Ottawa dans les prochains mois. Certaines bornes existantes seront modifiées et des nouvelles seront aménagées avec un connecteur CCS1.

« D’ici la fin de 2025, au terme de travaux de modernisation et de construction de bornes, 750 bornes (dont au moins 350 Superchargeurs de 250 kW) seront accessibles aux véhicules électriques d’autres marques dans les lieux publics, un peu partout au pays, notamment sur la Transcanadienne entre Ottawa et Calgary », explique Ressources naturelles Canada.

Le projet pilote au Canada s’ajoute à ceux aux États-Unis (New York et Californie) de même qu’en Europe (15 pays), en Chine et en Australie.

Photo: Jean-Francois Savoie

Plus tôt cette année, on apprenait qu’au moins 7 500 Superchargeurs de Tesla aux États-Unis seront disponibles pour d’autres marques de véhicules électriques d’ici la fin 2024, grâce à des négociations entre la Maison-Blanche et le constructeur.

Puis, dans les derniers jours, Tesla a conclu une entente avec Ford pour que ses clients américains aient accès à 12 000 Superchargeurs via un adaptateur. À partir de 2025, les nouvelles générations de véhicules électriques de Ford seront fabriquées en intégrant un port de recharge spécifique à Tesla, éliminant le besoin d’un adaptateur.

Dans le but d’accélérer la transition vers les véhicules électriques, Tesla a accepté de partager le design de sa technologie avec tous les constructeurs automobiles en les invitant à l’intégrer dans la conception de leurs propres véhicules. La compagnie d’Elon Musk veut d’ailleurs faire de son connecteur et son port de recharge le « North American Charging Standard » (NACS), une référence sur le continent.

Les gestionnaires de réseaux de recharge sont eux aussi encouragés à intégrer le NACS à leurs futures bornes, de sorte que les conducteurs de Tesla puissent s’y brancher sans adaptateur.

Pour revenir aux Superchargeurs de Tesla, rappelons qu’une nouvelle génération (V4) commence à être implantée et offre jusqu’à 350 kW de puissance, une nette amélioration par rapport aux bornes de deuxième génération (V2, jusqu'à 150 kW) et de troisième génération (V3, jusqu'à 250 kW).

