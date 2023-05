Cette ravissante Jaguar XKE 1969 est à vendre près de Montréal

La Jaguar E-Type, connue sous l’appellation XKE en Amérique du Nord, est non seulement l’un des modèles les plus emblématiques de la marque anglaise mais aussi l’une des plus belles voitures de l’histoire. Enzo Ferrari lui-même en était jaloux, selon ce qu’on raconte.

En s’amusant à parcourir les enchères sur le site Bring a Trailer, l’équipe du Guide de l’auto a découvert un ravissant exemplaire Series II 2+2 de 1969 présentement à vendre à Saint-Lambert, près de Montréal.

Le propriétaire actuel avait mis la main dessus il y en un an par l’entremise du même site alors que la voiture se trouvait en Arizona et qu’elle avait profité d’une restauration en 2013. La peinture a été refaite, tandis que le moteur, la suspension et les freins ont subi des remises à niveau.

Photo: Bring a Trailer

Sous le capot ajouré (qui présente un bon nombre d’éclats de pierres, faut-il préciser), on parle d’un six cylindres en ligne de 4,2 litres marié à une boîte manuelle Tremec à cinq rapports. Une vidange d’huile a été faite en avril dernier et le vendeur assure que le moteur démarre toujours au quart de tour.

Soulignons aussi les roues à rayons de 15 pouces, chacune étant ralentie par des freins à disque, de même que les pare-chocs chromés et l’échappement double en acier inoxydable.

Photo: Bring a Trailer

L’habitacle de cette XKE renferme des sièges en cuir noir (avec une certaine usure), des tapis noirs et un volant en bois. Un climatiseur est aussi inclus, mais la radio Philips ne fonctionne pas. L’odomètre indique près de 71 000 milles, soit environ 114 000 km.

La voiture a passé tout l’hiver dernier à l’abri dans un garage. Il est clair qu’elle pourrait recevoir encore de bons soins, mais nous estimons qu’elle vaut bien le coup. À propos, vous avez jusqu’au 29 mai à 17h30 pour miser. Au moment d’écrire ces lignes, les enchères étaient rendues à 21 000 $US, soit 28 600 $ canadiens. Ne manquez pas notre galerie de photos au haut de la page!

