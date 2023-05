Le Guide de l’auto teste le Honda HR-V sur circuit

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai le Honda HR-V sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

L’année 2023 est importante pour le constructeur nippon, puisqu’il présente beaucoup de nouveautés avec le Pilot et le CR-V notamment. Le HR-V de deuxième génération arrive avec un gabarit plus imposant que par le passé.

Plus grosse cylindrée

« Au volant, ce qu’on remarque tout de suite, c’est un tout nouveau moteur. Il s’agit du quatre cylindres 2 litres qui provient de la Civic », mentionne Gabriel. Il produit 158 chevaux et 138 lb-pi de couple et le tout est jumelé à une transmission à variation continue (CVT).

Photo: Dominic Boucher

« Ce n’est pas une boîte que l’on aime particulièrement. Ça fait le travail pour la conduite quotidienne, mais la minute que l’on sollicite un peu plus l’accélérateur, on sent que la technologie a ses limites », poursuit-il.

Au chapitre du confort, Gabriel note que le HR-V est désormais équipé d’une suspension indépendante aux quatre roues. L’ancienne génération possédait plutôt une barre de torsion à l’arrière.

Plus raffiné

« Au volant, c’est un véhicule plus raffiné que par le passé, remarque Antoine. On aimait l’ancienne génération pour la polyvalence de son habitacle avec les “Magic Seats” qui étaient géniaux. On pouvait abaisser l’assise du siège à un niveau très bas ».

Photo: Dominic Boucher

Il se désole toutefois de la présentation intérieure peu originale. De plus, Honda ne propose pas de version hybride, contrairement à certains autres produits concurrents. Malgré tout, il apprécie le confort et la belle visibilité grâce à de grandes surfaces vitrées.

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto qui a lieu tous les samedis à 11 h 30 sur les ondes de TVA!