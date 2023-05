Hyundai dévoile le concept restauré de la Pony, 50 ans plus tard

Les véhicules Hyundai d’aujourd’hui sont à des années-lumière de la Pony, aussi bien en termes de design que de qualité, mais le constructeur coréen n’est pas du genre à tourner le dos à une voiture qui a autant marqué son histoire à titre de premier modèle de production et qui s’apprête à fêter son 50e anniversaire.

Cette semaine lors d’un événement spécial qui s’est tenu au lac de Côme, en Italie, Hyundai a présenté en première mondiale le concept restauré de la Pony, qui avait fait ses débuts au Salon de l'auto de Turin en 1974.

Parmi les personnes présentes se trouvaient l’illustre Giorgetto Giugiaro, le designer du concept en question. C’est justement lui et son fils, Fabrizio Giugiaro, qui ont supervisé la restauration par le biais de leur pôle de création GFG Style.

Photo: Hyundai

Le principal intéressé a raconté : « Hyundai nous avait demandé de redessiner entièrement un modèle. J'étais sceptique au début, je ne connaissais pas Hyundai Motor à l'époque, mais nous avons tous été impressionnés par la passion et l'engagement des ingénieurs de Hyundai : ils étaient brillants, curieux, ouverts d'esprit et très avides d'apprendre. Ils ont tout de suite adopté les méthodes de travail qui étaient nouvelles pour eux. Ils ont fait des sacrifices pour faire bonne impression, pour l'entreprise et pour leurs partenaires. C'est pour moi une fierté et un honneur de constater l'évolution de cette entreprise depuis notre première rencontre. »

Rappelons que Hyundai voulait faire de la Pony une voiture sportive, mais en raison des conditions économiques mondiales défavorables dans les années 1970, c’est plutôt une compacte rudimentaire et abordable qui est arrivée sur le marché.

Photo: Hyundai

Tel un origami, l'extérieur du concept se définit par des lignes géométriques fluides, des surfaces épurées et un pilier central à la forme unique. N’oublions pas le museau biseauté et la coda tronca (« arrière tronqué ») comprenant un mince hayon qui permet d'accéder à l'arrière du véhicule.

À bord de l’habitacle minimaliste, le volant à un seul rayon et les sièges baquets étroits deux tons accentuent ce qui était, dans les années 1970, une esthétique futuriste.

Photo: Hyundai

« La restauration de ce véhicule unique est une étape importante dans l'histoire de Hyundai. Il symbolise nos débuts et notre engagement pour l'avenir, et représente un héritage pour les générations à venir. Il incarne en quelque sorte le flambeau de la mobilité que nous passons du passé à l'avenir de l'entreprise », a déclaré Luc Donckerwolke, président et directeur de la création chez Hyundai Motor Group.

Un classique rétro-futuriste, le concept de la Pony a en effet servi d’inspiration à deux autres concepts : le Hyundai 45, qui est devenu le multisegment électrique IONIQ 5, et le Hyundai N Vision 74, un coupé sport utilisant une technologie hybride hydrogène/électrique. Des rumeurs dans les dernières semaines laissaient croire que le second allait passer à l’étape de la production avec le dévoilement d’un modèle de série le 31 mai, mais Hyundai a vite mis fin à ces spéculations.

En vidéo : l'histoire de la Hyundai Pony