Je souhaite remplacer mon Mazda CX-7 par un VUS moins gourmand, vos suggestions?

Actuellement propriétaire d’un Mazda CX-7, je souhaite le remplacer par un modèle équivalent qui consommera moins de carburant. En faisant le tour des concessionnaires, je me suis rendu compte que la plupart des vendeurs n’y connaissent pas grand-chose...

On ne me donnait aucune information à moins que je pose des questions. Ceci dit, j’ai bien aimé le Honda CR-V EX-L, bien qu’il soit très cher et qu’il soit très volé. Sinon, le Mazda CX-5 Kuro m’a aussi plu. Auriez-vous dautres suggestions pour un budget maximal de 50 000 $ (taxes incluses)?

---------------------------------

Bonjour Paula,

Je comprends votre hésitation face au CR-V et vous avez raison, son prix est très élevé. C’est un produit recommandable, mais qui s’accompagne de coûts d’acquisition élevés, dont la prime d’assurance. Maintenant, considérez que votre actuel CX-7 demeure un véhicule plus spacieux que le CX-5. Celui-ci est d’une grande fiabilité et certainement plus économique à la pompe que le CX-7, mais doit être envisagé uniquement si son habitacle restreint vous convient. Sachez également que sa carrière s’achève...

Autrement, je vous suggère de jeter un œil au duo Hyundai Tucson/Kia Sportage, qu propose un excellent rapport qualité/équipement/prix, et un habitacle plus polyvalent que celui du Mazda. Dans ce cas, l’option du moteur de série à essence est la plus sage puisque l’hybride, bien que plus frugal, n’affiche pas un parfait bilan de fiabilité.

Autre solution : le Toyota RAV4. En attente d’une cure de rajeunissement lui aussi, il fait preuve d’une grande fiabilité. Je vous conseille de choisir l’hybride. Certes, il vous faudra patienter pour l’obtenir, mais cela en vaut la peine puisqu’en moyenne il ne consomme que 6,5 L/100 km. Ce dernier a en outre l’avantage de bénéficier de plus de puissance et de conserver une excellente valeur sur le marché d’occasion.

Pour terminer, je me permets de mentionner que le CX-5 est sans doute le produit le plus amusant à conduire dans ces choix. Étant donné que le CX-7 était lui aussi dynamique, il se pourrait que vous n’aimiez pas le Toyota RAV4, moins inspirant au chapitre de la conduite.

À voir aussi : les meilleurs VUS compacts en 2023