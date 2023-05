Dois-je prendre la garantie prolongée pour mon nouveau Toyota RAV4?

Je viens de recevoir mon nouveau Toyota RAV4 et on insiste beaucoup pour me vendre la garantie prolongée en me vantant ses mérites.

Au début, je n’en voulais pas mais à présent, je suis hésitante. Merci de m’éclairer sur le sujet.

--------------------------------------------

Bonjour Annie,

Comprenez d’abord que l’insistance du concessionnaire à vous vendre cette garantie s’explique par le très haut taux de profitabilité que celle-ci engendre auprès du directeur financier... Cette garantie peut même, selon les termes, être plus lucrative pour le concessionnaire que le véhicule lui-même, qui plus est si vous l’ajoutez dans le financement du véhicule!

Maintenant, sachez que vous avez aussi fait l’achat d’un véhicule très fiable et qui s’accompagne d’une mécanique simple et éprouvée, y compris dans le cas de l’hybride. Il est vrai que le problème baptisé « CableGate » concernant le câble d’alimentation du système électrique a été problématique et très mal géré par Toyota, mais puisque celui-ci est connu, vous n’avez absolument rien à craindre (si bien sûr, il s’agit d’un modèle hybride).

Par conséquent, je vous propose plutôt d’utiliser cette même somme pour vous payer une belle semaine de vacances dans le Sud. Mon petit doigt me dit que vous en profiterez davantage!

À voir aussi : une garantie prolongée ça vaut la peine?