En vidéo : la Rimac Nevera bat 23 records de vitesse… en une journée

La Rimac Nevera est une voiture hyper sport croate qui, lors de son dévoilement en juin 2021, se vantait d’atteindre 100 km/h en moins de 2 secondes et le quart de mille en 8,6 secondes, le tout grâce à ses quatre moteurs électriques totalisant 1 888 chevaux et 1 741 lb-pi de couple.

Depuis, Rimac et Porsche ont formé une alliance qui a pris le contrôle du prestigieux constructeur français Bugatti. Mais ce n’est pas tout : les Croates ont annoncé qu’ils ont récemment battu 23 records de performance pour un véhicule électrique, et ce, dans la même journée!

Rimac s’est rendu sur la piste d’essai de Papenburg, en Allemagne, en compagnie de deux firmes indépendantes (Dewesoft et Racelogic) chargées de mesurer et de certifier les records enregistrés. Pour l’occasion, la Nevera était chaussée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

On parle ici d’un sprint sur le 0-100 km/h en 1,81 seconde (sur une distance qui équivaut environ à la moitié d’une patinoire de hockey!). Viennent ensuite les 0-200 km/h en 4,42 secondes, 0-300 km/h en 9,22 secondes et 0-400 km/h en 21,31 secondes. Le fameux quart de mille est quant à lui une affaire réglée en 8,25 secondes, nettement plus rapide qu’anticipé.

Cela dit, le freinage est tout aussi important aux yeux de Rimac, qui revendique un temps de 3,99 secondes pour compléter la manœuvre 0-100-0 km/h. Vous pouvez d’ailleurs voir la liste complète des records établis par la Nevera sur l’image qui suit :

Photo: Rimac

Rimac n’a pas tenté ce jour-là d’améliorer sa vitesse de pointe, annoncée à 412 km/h, qui est également un record du monde pour un véhicule électrique. Une autre fois, peut-être...

Rappelons que la production de la Nevera sera limitée à 150 exemplaires pour l’ensemble de la planète.

