Porsche Cayenne 2024 : encore meilleur

Introduit en 2017, le Porsche Cayenne de troisième génération (baptisée E3) reçoit une bonne dose de nouveautés pour 2024 dans le cadre d’une mise à jour de mi-mandat.

Le Guide de l’auto s’est déplacé à Los Angeles (Californie) pour conduire le Porsche Cayenne 2024. Voici le compte rendu complet de nos premières impressions.

Quelques changements esthétiques

Chez Porsche, les évolutions esthétiques sont lentes, subtiles et progressives. Ainsi, les véhicules ne vieillissent pas prématurément. Il faudra faire preuve d’un sens de l’observation finement aiguisé pour distinguer un modèle 2023 d’un modèle 2024. Notons que le Cayenne a droit à un nouveau capot de même qu’à des ailes avant légèrement élargies. On a également redessiné les phares et les feux.

Photo: Germain Goyer

À cet effet, il est intéressant de savoir que Porsche propose en option – et oui, tout est en option et tout est terriblement coûteux –, des phares HD-Matrix à DEL. Essentiellement, ils s’adapteront lorsque vous effectuerez un dépassement, lorsque vous croiserez un autre véhicule, lorsque vous circulerez sur un chantier de construction, etc. On n’ose même pas imaginer les coûts associés au remplacement de ces phares. Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de tester cette technologie puisque nous avons conduit le Cayenne 2024 en plein jour par un soleil radieux.

À l’intérieur, les concepteurs ont travaillé de manière à épurer la console centrale. Le levier de vitesse a été déplacé de la console vers la planche de bord comme c’est le cas avec la Taycan. Par ailleurs, le conducteur a sous les yeux une instrumentation entièrement numérique de 12,6 pouces. À droite de l’écran tactile du système d’infodivertissement, on peut faire installer un l’écran de 10,9 pour le passager. Est-ce essentiel? Absolument pas. Trop d’écrans, c’est comme pas assez.

Photo: Germain Goyer

Optimisation des mécaniques

Sur le plan mécanique, il n’y a pas de grand bouleversement pour l’année 2024. Dans les faits, Porsche a peaufiné des détails ici et là afin d’optimiser ses moteurs. De série, le Cayenne est livré avec un V6 turbocompressé de 3 litres. Celui-ci développe 348 chevaux, soit 13 de plus que par le passé. Il n’y a pas de petit gain.

Le constructeur allemand offre aussi une version hybride rechargeable identifiée par l’appellation E-Hybrid. Celle-ci combine le V6 turbocompressé à un moteur électrique, pour un total de 468 chevaux. La capacité de sa batterie est passée de 17,9 à 25,9 kWh. Ainsi, l’autonomie électrique est bonifiée. Ressources naturelles Canada n’a pas encore communiqué l’autonomie officielle et les cotes de consommation pour l’ensemble de la gamme. Porsche nous assure que l’autonomie est accrue de 20%.

Photo: Germain Goyer

D’après cette information, le Cayenne E-Hybrid pourrait donc parcourir jusqu’à 29 kilomètres en mode électrique puisque l’ancienne itération avait une autonomie électrique de 24 kilomètres. Hélas, le véhicule nous a été livré sans être chargé, ce qui ne nous a pas permis d’évaluer l’autonomie. Au terme de notre essai, l’ordinateur de bord affichait une moyenne de 6,5 L/100 km. À nos yeux, cette déclinaison du Cayenne n’est pas la plus intéressante. Pour l’être davantage, il aurait fallu que l’autonomie soit supérieure. En passant, nous n’avons pas aimé le ressenti de la pédale de frein qui est tout sauf progressive.

Si Porsche propose depuis quelques années une version hybride rechargeable, il faut savoir qu’une mouture entièrement électrique fait partie des plans. Elle est attendue pour le milieu de la prochaine décennie. Elle complétera le catalogue électrique de Porsche qui compte déjà la gamme Taycan et qui inclura sous peu une version électrique du populaire Macan.

Photo: Germain Goyer

Sur le plan des nouveautés, le Cayenne S a été gâté pour l’année modèle 2024. Alors que les grosses cylindrées tendent à disparaître de l’industrie, Porsche a décidé de remplacer le V6 par un V8 biturbo de 4 litres. Les amateurs de chef-d’œuvre d’ingénierie mécanique comme nous ne s’en plaindront pas. Ainsi la puissance grimpe de 434 à 468 chevaux. Nous trouvons cette version particulièrement équilibrée. Sa conduite est agréable et malgré son format, le Cayenne se montre agile et plaisant. La puissance, délivrée de manière linéaire, est toujours au rendez-vous. Au terme de notre trajet au volant du Cayenne S, l’ordinateur de bord affichait une moyenne de 11,3 L/100 km.

Il faut savoir qu’une version Turbo GT, uniquement disponible en format coupé, est aussi offerte. Avec 650 chevaux sous le pied droit, il y a de quoi épater la galerie. Toutefois, il faudra patienter encore un peu avant que nous puissions la conduire.

Photo: Germain Goyer

Une échelle de prix toujours aussi élevée

Bien qu’il s’agisse d’un véhicule de masse, le Cayenne demeure un véhicule de luxe et sa facture ne convient pas à tous. Rappelons qu’au sein de la gamme de Porsche, il loge au-dessus du Macan. Pour 2024, le Cayenne est vendu à partir de 89 800 $, sans options… Gardez un œil sur la calculatrice, car il vous faudra le même temps pour atteindre les 100 km/h depuis l’arrêt que pour doubler le prix du véhicule convoité!

Quant à la version E-Hybrid, son prix d’entrée est de 104 800 $. Elle n’est évidemment admissible à aucun crédit gouvernemental bien qu’elle arbore une plaque d’immatriculation avec des caractères verts. À titre indicatif, le modèle mis à l’essai coûtait 162 010 $.

Concernant le Cayenne S, il est étiqueté à partir de 107 500 $. Le prix de la version essayée dépassait les 192 000 $. Au sommet de la gamme trône la déclinaison Turbo GT dont le prix est de 218 300 $. Ce sont des sommes astronomiques. Ajoutez à ça la taxe de luxe parce que le gouvernement veut profiter, lui aussi, de votre Cayenne.

Photo: Germain Goyer

Un choix sûr

Si Porsche s’est bâti une solide réputation en matière de voitures sportives au cours de ses 75 ans d’existence, il a su développer, depuis plus de vingt ans, une expertise enviable dans le développement et la commercialisation de VUS réellement sportifs.

Ainsi, le Cayenne demeure un des modèles les plus intéressants du segment. En fait, sur une note plus personnelle c’est mon préféré. Je le préfère largement face à des VUS plus luxueux, plus puissants, plus coûteux, plus tout. Avec le Cayenne, Porsche a atteint le parfait équilibre entre performances, luxe et confort. En se rendant au niveau supérieur, on se noie dans le superflu.

