Tesla refuse d’interchanger une commande pour un client, que faire?

Jeanne, une lectrice du Guide de l’auto, s’est commandé une Tesla Model Y à longue autonomie il y a quelques mois et le véhicule est sur le point d’arriver.

Récemment, Tesla a annoncé l’ajout d’une variante plus abordable du VUS. Celle-ci est une propulsion et propose une autonomie de 394 km. L’offre de ce véhicule lui convient plus en raison de son prix plus accessible puisqu’il est admissible à 12 000 $ de rabais.

Photo: Tesla

Par conséquent, elle demande au concessionnaire de déplacer son dépôt de 250 $ vers ce modèle, pour se faire répondre qu’elle doit débourser un autre 250 $, puisque les dépôts sont non remboursables selon Tesla. Le chroniqueur Antoine Joubert déplore cette pratique.

« Ce n’est pas l’histoire du concessionnaire. C’est Tesla même qui prend la décision de garder le dépôt. En ce qui me concerne, c’est totalement illégal, regrette Antoine. [On] ne peut pas conserver un dépôt quand on est un constructeur automobile si on ne livre pas le véhicule. C’est un non-sens ».

Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article pour plus de détails.