Peut-on comparer une Opel Zafira ou une Seat Alhambra à une Toyota Sienna?

Nous sommes trois couples qui prévoyons un périple en Europe. Nous envisageons de louer un véhicule sur place et nous aimerions savoir comment se compare un monospace comme l’Opel Zafira ou la Seat Alhambra à une Toyota Sienna.

Bonjour Claude,

Nous sommes habitués en Amérique du Nord à bénéficier de beaucoup d’espace et de confort. Les fourgonnettes que l’on surnomme chez nous des « minifourgonnettes » n’ont rien de mini, offrant de l’espace pour six ou sept occupants, sans contrainte. C’est notamment le cas de la Toyota Sienna, l’une des plus spacieuses, dont le volume de chargement est exceptionnel.

Il en va évidemment autrement pour une Opel Zafira ou pour ses équivalents, que l’on comparerait en quelque sorte avec des modèles comme la Chevrolet Orlando, Mazda5 ou la Kia Rondo qui ont été vendus chez nous. Des véhicules beaucoup plus compacts pouvant effectivement accueillir jusqu’à sept passagers, mais dans un confort moindre que celui de fourgonnettes destinées au marché nord-américain.

Considérez les monospaces comme des véhicules avec lesquels vous pourrez voyager à six personnes, mais dans un espace relativement étroit et toujours avec un minimum de bagages. À moins bien sûr que vous optiez pour un porte-bagages de toit, ce qui serait assurément très pratique.

L’avantage de ces véhicules, c’est que leur comportement se rapproche beaucoup plus de celui d’une voiture, au détriment toutefois d’une capacité à composer avec de trop lourdes charges. Ainsi, six adultes et leurs bagages auront un impact significatif sur le comportement routier, mais qui ne sera finalement pas moins inspirant que celui d’une fourgonnette nord-américaine.

