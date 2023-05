Vaut-il la peine d'acheter un Mitsubishi Outlander PHEV 2018 de 46 500 km?

Mitsubishi Outlander PHEV 2023 : 5 choses qu’on aime et 5 qu’on aime moins

Le Mitsubishi Outlander PHEV est tout nouveau, tout beau (façon de parler) pour l’année-modèle 2023 et représente un choix beaucoup plus intéressant pour les consommateurs soucieux d’économiser à la pompe. Nos collègues Antoine Joubert et Germain Goyer vous ont déjà donné leurs premières impressions sur ce véhicule. Après un essai …