Antoine Joubert présente la gamme de la Toyota Corolla hybride 2023

Le marché de la voiture compacte est en baisse. Malgré tout, il y a une lutte entre trois grands joueurs : la Honda Civic, la Hyundai Elantra et la Toyota Corolla. Cette dernière a réussi à détrôner le règne de 24 ans de la Civic.

« Il faut dire que la Corolla possède une gamme plus large que jamais », mentionne le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert, de passage à l’émission Salut Bonjour. Pour 2023, la berline reçoit plusieurs nouveautés.

D’abord, les amateurs de performances peuvent se réjouir avec la GR Corolla, une vraie bête de piste. Dotée d’un moteur tricylindres turbocompressé de 1,6 litre, elle produit 300 chevaux et 273 lb-pi de couple (295 lb-pi avec l’édition limitée MORIZO). Le tout est jumelé à une boîte manuelle à six rapports et un rouage intégral.

Photo: Toyota

À l’autre bout du spectre, Toyota a abandonné la version d’entrée de gamme munie du quatre cylindres 1,8 litre. « Une Corolla coûte [désormais] un peu plus de 25 000 $ aujourd’hui en modèle de base. C’est quand même moins cher qu’une Civic, mais ce qu’on vendait 21-22 000 $ l’année passée n’existe plus. Mais on a multiplié l’offre des modèles hybrides », explique-t-il.

Dotation complète

La Toyota Corolla est la seule compacte du segment à proposer à la fois le rouage intégral et la technologie hybride simultanément. Quatre moutures hybrides sont offertes, dont trois équipées des quatre roues motrices (LE, SE et XSE).

Photo: Toyota

« C’est une voiture qui va aussi se démarquer par son coût de revient à très long terme. La fiabilité d’une Corolla est établie depuis longtemps », mentionne Antoine. Au chapitre de la consommation, on peut s’attendre à une cote qui varie entre 4,7 et 5,3 L/100 km, en fonction de la version choisie.

Pour sa part, l’expert a parcouru plus de 1 000 km avec la Corolla hybride XSE et le tableau de bord affichait 5,1 L/100 km, bien qu’il fût chaussé de jantes de 18 pouces. « Ça se comporte bien et c’est très équilibré, raconte Antoine au sujet du comportement routier. J’ai fait de l’autoroute avec [le véhicule] et c’est relativement silencieux ».

Photo: Toyota

Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article pour plus de détails au sujet de la Toyota Corolla hybride.