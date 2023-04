Voici les véhicules électriques les plus recherchés sur Google

Étant donné les capacités de production et les délais de livraison très inégaux d’un constructeur automobile à un autre, un simple coup d’œil au tableau des ventes ne dit pas tout. C’est particulièrement vrai quand on parle de véhicules électriques.

Par exemple, quels sont les modèles les plus convoités ou ceux qui génèrent le plus d’intérêt? Pour répondre à cette question, on peut se tourner vers les résultats de recherche sur Google. C’est ce qu’a fait GRIDSERVE, une compagnie de location de véhicules électriques basée au Royaume-Uni.

Pour toute l’année 2022, la Tesla Model 3 a été le véhicule électrique le plus recherché par les internautes à l’échelle mondiale avec 19,99 millions de requêtes. D’ailleurs, Tesla domine le classement : le Model Y (13,9 millions) apparaît au troisième rang, la Model S (11,46 millions) au cinquième rang et le Model X (9,54 millions) au septième rang.

Photo: Tesla

Deux modèles coréens s’insèrent dans le top 5, soit le Kia EV6 (15,82 millions) en deuxième place et le Hyundai IONIQ 5 (12,69 millions) en quatrième place. Dans le cas de l’EV6, c’est lui qui a dominé les recherches de véhicules électriques au Canada en 2022.

En regardant les 10 premières positions, on note la Porsche Taycan (10,51 millions) en sixième, la Polestar 2 (8,21 millions) en huitième, le Lexus RZ (7,19 millions) en neuvième et la BMW i4 (7,06 millions) en dixième. Le RZ est le véhicule électrique numéro un dans le plus grand nombre de pays, soit 41.

Photo: Lexus

Aucun modèle chinois dans la liste des véhicules électriques les plus recherchés en 2022? Ne soyez pas si surpris. On parle de Google, après tout, alors que les Chinois utilisent principalement le moteur de recherche Baidu.

GRIDSERVE a par ailleurs tenté d’identifier les véhicules électriques qui risquent de s’avérer les plus populaires en 2023, d’après une projection basée sur les recherches dans la deuxième moitié de 2022. Le Volvo EX90 apparaît au sommet, devant la BMW i7, le Kia EV6 et le Tesla Semi. Pas de Tesla Cybertruck, au cas où vous vous le demandiez. L’absence de la berline Hyundai IONIQ 6, fraîchement élue Voiture mondiale de l’année, nous surprend un peu, toutefois.

