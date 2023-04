Hyundai songe à des écrans déroulants dans ses futurs véhicules

Les futurs véhicules du groupe Hyundai pourraient délaisser les écrans fixes actuels au profit d’un nouveau type d’écran central déroulant.

Mobis, la division du constructeur coréen qui se spécialise dans les innovations technologiques et de mobilité en tous genres, a en effet dévoilé dans les derniers jours ce qu’elle appelle le premier écran déroulant ajustable pour l’automobile au monde. L’idée est d’améliorer à la fois le design et l’espace intérieurs ainsi que l’expérience pour les utilisateurs.

Comment ça marche? Pour commencer, l’écran en question est complètement rangé lorsque le véhicule est éteint, ce qui donne une apparence très épurée, voire spartiate, à la planche de bord. Au démarrage, il se déroule au tiers de sa grandeur totale, n’affichant que les principales informations de conduite et assurant le meilleur champ de vision possible.

Si le conducteur veut se servir du système de navigation, l’écran se déploie jusqu’au deux-tiers. Enfin, quand le véhicule sera stationné, par exemple pour se recharger à une borne, l’écran pourra se dérouler en entier dans un format 16:9 et permettre aux occupants de regarder des vidéos.

Sur le plan technique, l’écran possède une résolution QHD (parfois appelée 2K) de 2 560 x 1 440 pixels et les concepteurs se disent capables de développer des versions allant jusqu’à 30 pouces de diagonale, voire plus. Sachez aussi que sa structure est légère et compacte, n’accaparant que 12 cm de profondeur sur la planche de bord.

Comme toute technologie, cependant, celle-ci pourrait éprouver divers problèmes de fonctionnement. Qu’arrive-t-il, par exemple, si l’écran refuse de sortir de sa cachette au démarrage, privant le conducteur des données vitales? Y aura-t-il un système pour le dérouler manuellement ou le véhicule deviendra-t-il inopérable? Rappelons qu’il y a un enjeu de sécurité ici.

En attendant de nous donner les réponses, Hyundai prévoit d’introduire son écran déroulant dans certains véhicules haut de gamme (on devine les modèles de sa division de luxe Genesis, entre autres) à commencer par les marchés nord-américain et européen. Quand exactement? Aucune échéance n’est mentionnée, mais il faut parier sur le moyen terme, donc d’ici quelques années.

La compagnie évoque d’autres applications dans l’automobile, par exemple un écran pour les passagers arrière qui se déroule à partir du plafond ou encore des portières.

