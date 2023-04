Porsche Cayenne 2024 : une mise à jour sur tous les plans

Porsche a profité de l’ouverture du Salon de l’auto de Shanghai pour dévoiler en première mondiale un Cayenne profondément amélioré. Il ne s’agit pas d’un tout nouveau modèle, mais plutôt d’une vaste mise à jour à la troisième génération.

Ça comprend le design, le groupe motopropulseur, la suspension, l’habitacle et l’équipement. « C’est la première fois de l’histoire de Porsche que nous apportons autant d’améliorations sur un modèle », a expliqué Michael Schätzle, vice-président de la gamme Cayenne.

Tout d’abord, le devant du VUS présente des ailes plus arquées et semble plus large grâce au nouveau capot et aux phares redessinés. En passant, les phares à matrice de DEL sont maintenant offerts de série et ceux à haute définition sont offerts en option. Chaque phare possède deux modules de plus de 32 000 pixels et une technologie innovante qui détecte la présence d’autres véhicules et bloque la lumière des feux de route pour éviter d’aveugler les autres usagers.

Photo: Porsche

À l’autre extrémité, on note des feux arrière tridimensionnels, des lignes épurées et un pare-chocs révisé qui intègre le support de plaque d’immatriculation. Par ailleurs, trois nouvelles couleurs de carrosserie figurent au menu du Cayenne 2024 de même que de nouvelles roues de 20, 21 et 22 pouces.

« Porsche Driver Experience »

Le Porsche Cayenne est maintenant équipé d’un concept d’affichage et de commande entièrement repensé, à la manière de la berline électrique Taycan. Les fonctions fréquemment utilisées par le conducteur sont situées directement sur le volant ou près de celui-ci. Par exemple, le levier situé à gauche, derrière le volant, comporte des commandes supplémentaires pour les systèmes d’aide à la conduite. Le sélecteur de la boîte automatique se trouve désormais sur la planche de bord, à la droite du volant.

Ce déménagement vient libérer de l’espace sur la console pour une grande interface de climatisation combinant interrupteurs et boutons tactiles à réponse haptique. Parlant de la console, le rangement est un peu plus généreux, mais les designers de Porsche n’ont pas touché aux poignées de maintien sur les côtés.

Photo: Porsche

Pour la première fois, le Cayenne comprend un bloc-instruments entièrement numérique de 12,6 pouces. Celui-ci est incurvé et « flottant » en plus d’offrir jusqu’à sept options d’affichage, dont un qui se limite au strict minimum (la vitesse et c’est à peu près tout) et un autre qui recrée la fameuse instrumentation à cinq cercles des modèles à combustion de Porsche. Un affichage tête haute optimisé est également disponible.

Au centre, l’écran tactile de 12,3 pouces s’intègre harmonieusement et donne accès à toutes les fonctions pertinentes du véhicule. Des applications comme Spotify et Apple Music sont déjà incorporées au système multimédia pour optimiser la connectivité dans le Cayenne.

Autre première : le Cayenne 2024 propose en option un troisième écran, devant le passager avant. Légèrement plus petit (10,9 pouces) mais lui aussi tactile, il permet au copilote de contrôler plus facilement certaines fonctions ou de regarder du contenu vidéo. Comme chez Jeep, le tout est pensé pour que le conducteur ne puisse rien voir et ne se laisse pas distraire au volant.

Photo: Porsche

Qui plus est, Porsche a introduit un système de qualité de l’air innovateur qui utilise des données de navigation pour détecter les tunnels sur son chemin et activer automatiquement la recirculation de l’air. En option, un capteur détecte le niveau de poussières fines et envoie l’air vers un filtre à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il soit sain.

Entre confort et performance

Le Porsche Cayenne 2024 se dote d’une suspension à ressorts à lame d’acier comprenant le système Porsche Active Suspension Management (PASM). Il est également équipé d’amortisseurs à deux soupapes qui permettent de régler le rebond et la compression séparément, de quoi optimiser la performance dans toutes les situations.

Le confort de roulement passe à un autre niveau avec la suspension pneumatique adaptative à deux chambres et deux soupapes. Parallèlement, nous dit Porsche, elle améliore la précision et la performance de conduite en réduisant les mouvements de la carrosserie. Ce n’est pas tout, car les différences entre les modes de conduite Normal, Sport et Sport Plus sont beaucoup plus marquées avec la nouvelle suspension.

Photo: Porsche

Plusieurs systèmes d’aide à la conduite nouveaux et optimisés accompagnent le véhicule. Il s’agit notamment du limiteur de vitesse actif, de l’assistance d’évitement, de l’assistance en virage et du régulateur de vitesse adaptatif Porsche InnoDrive amélioré.

Plus de puissance

Le Cayenne d’entrée de gamme est équipé d’un V6 turbo optimisé de 3 litres qui génère maintenant 348 chevaux (+13) et 368 lb-pi de couple (+36). Ce moteur se retrouve également dans le Cayenne E-Hybrid, accompagné d’un moteur électrique de 174 chevaux (+40) pour une puissance combinée de 468 chevaux (+13). L’énergie du second provient d’une batterie haute tension dont la capacité a été accrue de 17,9 à 25,9 kWh et, grâce au nouveau chargeur embarqué de 9,6 kW, il est possible de recharger le véhicule plus rapidement qu’avant, soit en moins de 2,5 heures via une borne de 240 volts. L’autonomie électrique n’est pas précisée pour l’instant, mais devrait être bien meilleure que les 27 km actuels.

Dans le Cayenne S, le V6 a été remplacé par un V8 biturbo de 4 litres. Avec une puissance maximale de 468 chevaux (+34) et un couple de 442 lb-pi (+37), ça donne une accélération de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. Quant au Cayenne Turbo GT, toujours offert exclusivement en format coupé, la puissance de son V8 biturbo a été augmentée à 650 chevaux (+19) et il accélère de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Des ensembles sport légers permettent d’enlever à ce modèle jusqu’à 33 kg.

Photo: Porsche

On connaît les prix

Au Canada, le Porsche Cayenne 2024 modernisé se vendra à partir de 89 800 $ dans sa forme classique ou 95 400 $ dans le cas du Cayenne Coupé. Les modèles avec motorisation E-Hybrid débutent respectivement à 104 800 $ et 109 400 $. Au sommet de la gamme, on retrouve le Cayenne Turbo GT à partir de 218 300 $.

Porsche accepte déjà les commandes. Les livraisons, elles, commenceront vers le milieu de l’été. Le Guide de l’auto aura l’occasion d’essayer le Cayenne 2024 en Californie durant la deuxième semaine de mai, alors ne manquez pas notre compte rendu!

