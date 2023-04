Quelles sont les différences entre la Chrysler Town & Country et la Volkswagen Routan?

Je magasine une fourgonnette et je me demandais s'il existe-t-il des différences techniques entre la Chrysler Town & Country 2011 et la Volkswagen Routan de la même année?

Bonjour Miguel,

La Volkswagen Routan est en tout point similaire à une fourgonnette Chrysler. Bien que les logos laissent croire le contraire, elle tire l’ensemble de ses composants de la Dodge Grand Caravan et de la Chrysler Town & Country. Elle était d’ailleurs fabriquée dans la même usine située à Windsor en Ontario.

Volkswagen a tenté de faire croire à un produit distinct, en mentionnant une calibration de suspension différente, alors qu’il n’en était rien. Certains considéraient également la Routan comme mieux insonorisée que les produits Chrysler et Dodge, alors que la seule disparité était le système Stow N’Go.

En somme, des cuves logées sous le plancher à la rangée médiane qui permettaient d’y replier et de ranger les sièges, ce que Volkswagen ne proposait pas. Lorsque les sièges étaient relevés chez Chrysler, ces cuves occasionnaient de faibles échos sonores. Mais là s’arrêtaient les distinctions.

Photo: Chrysler

Plusieurs adeptes de la marque Volkswagen étaient persuadés que la Routan possédait son propre moteur, tiré de la Passat de l’époque. Et pour cause, la présence sous le capot d’un V6 de même cylindrée que le VR6 de Volkswagen, bien qu’il s’agissait du V6 3,6 litres Pentastar de Chrysler.

En fait, tous les éléments techniques tels que la suspension, la direction, les freins, le groupe motopropulseur et la structure provenaient des Grand Caravan/Town & Country. On ne distinguait la Routan que par quelques subtiles touches esthétiques, si bien qu’en dépit des logos, il fallait avoir l’œil aiguisé pour les observer.

En terminant, sachez que les modèles 2009 et 2010 de la Routan ont fait appel au moteur 4 litres qui était aussi issu des fourgonnettes Chrysler, et que le moteur 3,6 litres s’est ensuite retrouvé sous son capot de 2011 à 2014.

