Kia Niro 2023 : cinq choses à savoir

Le Kia Niro entame sa deuxième génération en 2023. L’esthétique a été renouvelée, les technologies sont plus nombreuses et la gamme comprend des modèles hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques.

Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Un design plus dynamique

Le nouveau Niro est à la fois plus long et plus large que son prédécesseur, ce qui lui octroie un espace supérieur pour les occupants et un coffre plus volumineux.

Concernant le style, les phares au design audacieux arborent un dessin émulé par la ligne d’un battement de cœur. Le Niro EV remplace sa grille avant par des motifs hexagonaux tridimensionnels pour un look futuriste et high-tech.

Quant à l’arrière, les feux en forme de boomerang sont inspirés des phares du Sportage. La taille des jantes varie de 16 à 18 pouces, en fonction du modèle.

Photo: Kia

L’hybride en entrée de gamme

Le Niro hybride jumèle un 4 cylindres 1,6 litre avec un petit moteur électrique et une batterie de 1,32 kWh. L’ensemble produit 139 chevaux et 195 lb-pi de couple. Une boîte à double embrayage à six rapports complète le groupe motopropulseur. Au sujet de la consommation de carburant, on parle de 4,4 à 4,8 L/100 km.

La gamme du Niro hybride est vaste avec quatre variantes offertes au consommateur : LX (29 995 $), EX (31 995 $), EX Premium (34 695 $) et SX (38 695 $).

Une seule version du PHEV

Si le Niro est doté du même moteur thermique et de la transmission à double embrayage à 6 vitesses, la batterie a désormais une capacité de 11,1 kWh. La puissance et le couple grimpent respectivement à 180 chevaux et 195 lb-pi.

Le mode 100% électrique permet de parcourir 55 km. Lorsque la batterie est à plat, la consommation combinée est de 4,8 L/100 km. Sinon, il faut 2,8 heures pour recharger la pile avec une borne résidentielle.

Le Niro PHEV est commercialisé sous une seule version EX qui débute à 37 995 $. Il a droit au rabais de 5 000 $ provenant du gouvernement fédéral et de 2 500 $ du provincial.

Photo: Kia

La version 100% électrique toujours au menu

L’autonomie monte à 407 kilomètres grâce à sa batterie de 64,5 kWh et à sa faible consommation d’énergie combinée de 18,6 kWh/100 km. Son moteur disposé à l'avant lui octroie le rouage à traction, alors que la puissance et le couple s’élèvent respectivement à 201 chevaux et 188 lb-pi.

Sur le plan de la recharge, passer de 0 à 100% des électrons à l’aide d’une borne de type 2 s’effectue en 7,5 heures. Une charge rapide de 50 kW réduit le temps à 65 minutes. Comptez 45 minutes avec une puissance de 100 kW.

Le Niro électrique se décline en version Premium (44 995 $), Premium + (47 995 $) et Limited (52 995 $). Tous sont admissibles à la subvention provinciale (7 000 $ au Québec) et fédérale (5 000 $), pour un total de 12 000 $.

Photo: Kia

Une série de technologies montées à bord

L’habitacle a été modernisé et comprend plusieurs technologies. Au poste de commande, le conducteur est servi par une instrumentation dotée d’un moniteur de 4,2 pouces et d’un système multimédia de 8 ou 10,25 pouces.

De série sur le modèle électrique et en option sur l’hybride, une interface incurvée intégrera à la fois le tableau de bord et l’infodivertissement. Tous deux exhibent un écran de 10,25 pouces. L’affichage tête haute et la recharge par induction pour téléphone mobile sont livrables en option. Apple CarPlay et Android Auto arrivent d’office.

Nouveau chez Kia, il est possible de démarrer le véhicule et de déverrouiller les portières à l’aide de son téléphone cellulaire ou à partir d’une montre intelligente. Sinon, le Niro comprend une panoplie de technologies actives et passives de sécurité.

