Le Porsche Cayenne 2024 en mettra plein la vue à l’intérieur

Après n’avoir bénéficié d’aucun changement significatif pour 2023, le Porsche Cayenne recevra une importante mise à jour pour l’année-modèle 2024. La première mondiale est prévue le 18 avril au Salon de l’auto de Shanghai, en Chine, mais on peut vous montrer dès maintenant l’intérieur du luxueux VUS intermédiaire.

La compagnie en profite pour inaugurer ce qu’elle appelle la « Porsche Driver Experience », offrant de nouvelles façons d’interagir avec le véhicule, autant pour le conducteur que pour le passager avant.

Dans les faits, le Cayenne 2024 s’inspire de la berline électrique Taycan. Les commandes les plus importantes sont regroupées sur le volant redessiné ou bien tout près, dont le nouveau bouton de démarrage sur la gauche et le petit levier en guise de sélecteur de vitesses sur la droite. Ce dernier vient libérer de l’espace sur la console pour une grande interface de climatisation combinant interrupteurs et boutons tactiles à réponse haptique.

Photo: Porsche

Parlant de la console, le rangement est un peu plus généreux, mais les designers n’ont pas touché aux poignées de maintien sur les côtés.

Trois écrans

Le conducteur trouvera devant lui une dalle numérique de 12,6 pouces, incurvée et entièrement personnalisable. Porsche nous assure qu’elle demeure facile à lire même sans dôme au-dessus pour l’abriter de la lumière du jour. Jusqu’à sept affichages sont disponibles, dont un qui se limite au strict minimum (la vitesse et c’est à peu près tout) et un autre qui recrée la fameuse instrumentation à cinq cercles des modèles à combustion de Porsche.

Photo: Porsche

Au centre du véhicule, l’écran tactile haute résolution de 12,3 pouces sert à la navigation et à l’infodivertissement. Grande nouveauté : le Cayenne 2024 proposera en option un troisième écran, devant le passager avant. Légèrement plus petit (10,9 pouces) mais lui aussi tactile, il permet au copilote de contrôler plus facilement certaines fonctions ou de regarder du contenu vidéo. Comme chez Jeep, le tout est pensé pour que le conducteur ne puise rien voir et ne se laisse pas distraire au volant.

Pour le reste, mentionnons que le décor a été réaménagé pour conjuguer luxe et fonctionnalité. Par exemple, l’entièreté de la planche de bord, incluant les bouches d’air de coin, est sous-tendue par ce que les designers de Porsche appellent « l’aile de condor ». On peut reposer les doigts dessus pour interagir de façon plus précise et confortable avec les écrans, ce qui est génial.

Le plateau de recharge sans fil pour téléphone est maintenant refroidi, ce qui permet de recharger jusqu’à une puissance de 15 watts. Sinon, deux ports USB-C s’ajoutent dans le rangement avant et deux autres à l’arrière de la console pour les passagers de la deuxième rangée.

Revenez-nous le 18 avril pour tout savoir sur le Porsche Cayenne 2024, incluant ses motorisations, et pour l’admirer sous tous les angles.

En vidéo : les meilleurs VUS intermédiaires de luxe en 2023