Nous sommes sans nouvelles de notre Buick Envision commandé il y a plus d'un an. Est-ce normal?

Le 14 février 2022, ma femme a commandé un Buick Envision Avenir chez un concessionnaire GM de Québec.

À ce jour, nous n’avons toujours pas de nouvelles, ni même de date de fabrication... Est-ce normal et que devrions-nous faire?

--------------------------------

Bonjour Yannick,

Plus d’un an d’attente pour ce VUS me semble déraisonnable. Cela dit, l’Envision est de fabrication chinoise, et entre au compte-gouttes sur le marché canadien. Il vient combler un vide dans la gamme Buick mais ne constitue certainement pas un modèle d’importance pour le constructeur, qui préfère nous vendre des produits de fabrication nord-américaine.

J’ajouterais également que le fait d’avoir commandé une version Avenir ultraluxueuse rend peut-être l’exercice encore plus difficile, puisque cette dernière requiert davantage de microprocesseurs pour l’alimentation des différents équipements.

Photo: General Motors

Personnellement, et bien que l’Envision soit un produit très honnête, je ferais des recherches pour avoir l’avis d’autres concessions. S’il s’agit d’un véhicule quasi impossible à obtenir, c’est qu’il y a restriction. Je ne connais aucun concessionnaire qui freine la vente de ses véhicules. Or, nombreux sont les vendeurs qui ne jouent pas franc jeu et qui ne donnent pas l’heure juste. Si l’on ne peut vous fournir un numéro de série, que l’on est sans réponse et que rien n’avance, dites-vous que le concessionnaire n’y peut rien.

Je sais, c’est une réponse un peu décevante, mais nombreuses sont les situations de ce genre. Surtout envers des modèles plus populaires, ce qui me rend donc un peu plus perplexe face à votre situation. Parce que l’Envision n’est pas un produit populaire ni très convoité. En 2022, seulement 3 790 unités trouvaient preneur au pays, dont 540 au Québec.

À voir aussi : l'essai du Buick Envision