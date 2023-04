Je voudrais changer mon Jeep Grand Cherokee 2014, à quoi pensez-vous?

Nous possédons un Jeep Grand Cherokee 2014, notre deuxième, et nous l’avons adoré. Nous souhaitons changer de marque et regardons des modèles comme l’Audi SQ5, le BMW X3 M40i, le Genesis GV70 ou le Volvo XC60.

Peut-être aussi, le nouveau Grand Cherokee Summit. Que choisiriez-vous?

--------------------------------

Bonjour Phil,

Bien que sa mécanique soit conservatrice, le nouveau Grand Cherokee est très impressionnant. Il le sera toutefois davantage avec le moteur à 6 cylindres turbocompressé qui devrait être offert d’ici un an ou deux. Cela dit, il demeure plus spacieux et confortable que tous les autres modèles dont vous faites mention.

Ces derniers ont un roulement beaucoup plus ferme, plus sport, sauf peut-être dans le cas du Volvo XC60, mais je ne les conseillerais pas nécessairement. Le XC60 est vieillissant et puisque vous semblez conserver vos véhicules longtemps, j’ai peine à vous diriger chez Volvo, où la fiabilité est encore un souci.

Avec l’Audi SQ5 ou le BMW X3 M40i, vous obtiendrez une belle dynamique de conduite. Deux véhicules très agréables, bien équilibrés, et qui réalisent des performances réellement impressionnantes. Maintenant, sachez que l’Audi sera prochainement renouvelé, le modèle actuel étant commercialisé depuis 2017. Entre ces deux modèles, c’est une question de choix personnel, bien qu’un essai soit essentiel.

Photo: Dominic Boucher

Le Genesis GV70 constitue une belle surprise. Là encore, l’espace est plus restreint, mais en optant pour le moteur à 6 cylindres, vous obtenez un superbe équilibre entre puissance, confort et performances. Le design est splendide de même que la finition intérieure.

Et puis, n’oublions pas la garantie de base très convaincante, incluant un service complet de cinq ans. Vous pourriez peut-être considérer le GV80, plus imposant, mais davantage comparable au Grand Cherokee. Un véhicule dont la facture s’apparente à celle du Grand Cherokee Summit, et qui vous donnera droit à une expérience de conduite franchement exceptionnelle.

À voir aussi : notre premier essai du Genesis GV70 Électrifié 2023