Quel VUS intermédiaire choisir pour remplacer mon Toyota RAV4 2008?

Avec un budget de 70 000 $, je recherche un véhicule ayant le format du Volvo XC90 pour remplacer mon Toyota RAV4 2008 à moteur V6. J’aimerais un véhicule ayant un V6 (pas de quatre cylindres turbo), facile à entretenir, d’une grande fiabilité et capable de composer avec nos hivers et les routes accidentées pour que l’on puisse se rendre au chalet, situé à 300 km de la maison.

Un véhicule avec une bonne garde au sol, pouvant affronter des bancs de neige, mais avec des pneus de taille raisonnable (pas de 21 pouces). Merci de m’aider.

Bonjour Martin,

Vos critères me permettent d’éliminer beaucoup de véhicules du segment des intermédiaires, incluant l’ensemble des offres américaines. Avec un budget de 70 000 $, taxes incluses, vous pouvez toutefois vous acheter un véhicule de qualité et très bien équipé, que vous pourrez conserver aussi longtemps que votre Toyota RAV4.

D’emblée, le modèle qui me vient en tête est le nouveau Honda Pilot. Un véhicule aux formes angulaires, un peu plus « camion » que ses rivaux, et toujours muni de ce bon vieux V6 de 3,5 litres qui a su prouver sa grande fiabilité. Une mécanique efficace, jumelée à un excellent système de rouage intégral, et qui niche dans un camion fraîchement renouvelé.

Photo: Honda

L’édition Trail Sport, certes un peu plus ferme au roulement, pourrait être celle qui vous conviendrait le mieux : roues de 18 pouces, pneus plus agressifs, suspension rehaussée et plaques de soubassement. Bref, ce VUS vous permettra de composer avec les pires situations sans craindre de l’endommager.

Autrement, l’option la plus viable est certainement le Kia Telluride X-Pro. Il reprend les mêmes caractéristiques que le Pilot Trail Sport, aussi doté de roues de 18 pouces et d’une suspension calibrée pour le hors route, avec de surcroît une capacité de remorquage portée à 5 500 lb (contre 5 000 lb pour le Pilot).

Photo: Kia

Les deux véhicules ont d’ailleurs une fiche technique très similaire. L’avantage du Kia réside bien sûr dans sa garantie de base de cinq ans, bien que la fiabilité ne soit pas à craindre d’un côté comme de l’autre.

Maintenant, si vous n’avez guère besoin d’un VUS à trois rangées de sièges et que le format vous semble un peu exagéré, sachez que Honda propose également le Passport. Un véhicule vieillissant, mais possédant les mêmes éléments techniques que le Pilot, et qui devrait sans doute répondre à plusieurs de vos critères.

